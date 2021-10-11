直播预告：孩子腹泻怎么办？专家带你探秘“婴幼儿的小肚肚”

婴幼儿腹泻是婴幼儿期频发的一种胃肠道功能紊乱，以腹泻、呕吐为主的综合征。好发于夏秋季，疾病的病因较为复杂。孩子出现腹泻怎么办？婴幼儿在日常生活中如何进行保健？

10月13日 15:00-16:00，清华大学附属北京清华长庚医院儿科主任徐樨巍；清华大学附属北京清华长庚医院儿科医师杜燕燕将做客“人民好医生”APP直播间，与大家分享“婴幼儿腹泻”相关科普知识。欢迎届时收看。

专家简介

徐樨巍，清华大学附属北京清华长庚医院儿科主任，教授、博士生导师。国家儿童医学中心消化专科联盟副主任委员、中华医学会儿科学分会消化学组副组长、中华医学会消化病学分会炎症性肠病学组儿科协作组副组长、北京医学会儿科消化学组组长、北京医学会消化病学分会幽门螺杆菌学组副组长、 北京市住院医师规范化培训儿内科专科委员会委员。任中华儿科杂志、中国实用儿科杂志、中华临床医师杂志、临床儿科杂志、中华实用儿科临床杂志等杂志编委。

擅长：诊治小儿呕吐、腹泻、腹痛、黄疸等消化道症候群及疾病，从事临床工作30余年，在儿童感染、消化系统疾病及症候群都积累了较丰富的经验。

杜燕燕，清华大学附属北京清华长庚医院儿科医师。

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