直播预告：注意，“社交恐惧症”不是时髦！

随着社会发展逐步加快，人与人的社交方式不再局限于面对面的交流，多种社交方式让越来越多的人在面对“社交”时萌生出一种抗拒的心态，而“社恐”这个概念也逐渐被大家所熟知。

对社交不感兴趣的心态属于“社交恐惧症”吗？10月11日10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体客户端“人民好医生”将邀请北京安定医院副院长、临床心理中心常务副主任李晓虹做客直播间，带大家了解真正的“社交恐惧症”，欢迎大家收看！

专家简介

李晓虹，医学博士、主任医师、副教授、硕士生导师、注册心理督导师。北京安定医院副院长，临床心理中心常务副主任，首都医科大学临床心理学系第四届系务委员会副主任。

中华医学会精神医学分会委员、妇女精神病学组副组长，中国女医师协会医体专业委员会副主任委员，中国女医师协会心身医学与临床心理学专业委员会副秘书长，中国医院协会大学附属医院分会委员，北京医学会抑郁障碍分会常委，北京医学会精神病学分会第十一届委员会委员，北京健康管理协会华北地区精神卫生联盟第一届委员会委员，北京医师协会精神科专科医师分会理事。

擅长

心境障碍、焦虑障碍；分析性心理治疗、系统家庭治疗；整合心理治疗

关于社交恐惧症的 3 个流行误区

1. “社交恐惧症就是特别害羞”

我们常说的“害羞”更多是一种正常反应或性格特征，而社交恐惧者的“害羞”已经影响到了他们的生活。社交恐惧者可能直接拒绝出门，甚至中止所有社交。

2. “社交恐惧症不算心理疾病”

社交焦虑作为焦虑症的形式之一，也属于心理疾病的一种，只是症状因人而异，严重程度也有所不同。有些人可以照常过日子，有些人则可能有严重的生理和心理不适。

3. “社交恐惧症是治不好的”

实际上，如果得到专业机构的治疗或者某些社会资源的帮助，社交恐惧症是可以治愈的。

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