(抗击新冠肺炎)福建疫情首发地莆田10月7日将全面“解封”

中新社福建仙游10月5日电 (记者 林春茵)福建省莆田市应对新冠疫情工作指挥部5日晚间发布通告称，自10月7日起原划定的仙游县、秀屿区“封控区、管控区、防范区”将全部解除。这意味着，本轮疫情首发地莆田将于10月7日全面解封。

莆田当地对10月8日后有关事项做了通告。官方表示，将有序开放旅游景区、公共场所；有序恢复线下教学、有序恢复生产经营和日常医疗服务等，并有序恢复社区(村居)常态化管理。

10月8日后，莆田将有序开放包括“妈祖故里”莆田市湄洲岛在内的旅游景区，并要求同一时间段接待人数控制在最大承载量的75%。

莆田博物馆、图书馆、青少年宫等各类公共场所有序营业或开放。公共场所将严格实施限流、预约、错峰，工作人员应完成全过程疫苗接种(未完成的应及时补种)，定期开展核酸检测。

莆田将有序恢复线下教学。官方要求各地各学校按照“一地一策”“一校一案”要求，经综合评估研判并报属地疫情防控指挥部批准后，分期分批有序恢复线下教学活动。

莆田商场、超市、农贸市场、宾馆、酒店、理发店、影剧院、健身场所、游泳池、体育场馆(场地)等室内场所以及餐饮场所堂食有序恢复营业，同一时间段接待人数将控制在最大承载量的50%以内。

通报称，在严格落实各项疫情防控措施的基础上，企业有序恢复生产、建筑工地有序恢复施工。莆田将有序恢复日常医疗服务和社区(村居)常态化管理。(完)