国家卫健委：10月6日新增确诊病例25例 均为境外输入病例

10月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例25例，均为境外输入病例（云南13例，上海4例，山东3例，四川2例，北京1例，浙江1例，湖北1例）；无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例53例，解除医学观察的密切接触者1916人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例527例（其中重症病例1例），现有疑似病例2例。累计确诊病例9215例，累计治愈出院病例8688例，无死亡病例。

截至10月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例810例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例90889例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96335例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1204155人，尚在医学观察的密切接触者25637人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者11例，其中境外输入9例，本土2例（均在新疆生产建设兵团第四师）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察6例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者357例（境外输入341例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28585例。其中，香港特别行政区12243例（出院11935例，死亡213例），澳门特别行政区75例（出院64例），台湾地区16267例（出院13742例，死亡844例）。