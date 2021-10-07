放假出游，用酒店毛巾会染病吗？？

十一假期，不少人选择出门旅行，除了美景和美食，出行的另一个重要方面就是住宿。而价格和服务之外，卫生也越来越成为人们住酒店考虑的首要因素，有些人担心：假期出行，住酒店会不会染病？

间接接触也会传播性病

公共场所的卫生一直是大家非常担心的问题，一些人害怕酒店的毛巾、马桶、床单传染性病，但是说起性病，还真的很难在酒店染上。

北京市海淀医院妇产科张晓威医生介绍，我们常说的性病，一般包括淋病、梅毒、尖锐湿疣、艾滋病、非淋菌性尿道炎等8种疾病，而广义的性传播疾病还包括细菌性阴道病、乙型肝炎、股癣等疾病。

国家卫健委发布的《2020年全国法定传染病疫情概况》显示，2020年全国因艾滋病死亡的人数超过1.8万，是报告死亡数排名第一的法定传染病。

性传播疾病占95%以上的传播途径是性接触传播，其他传播途径还包括血液制品、母婴、医源性等。

同时，也存在间接接触传播，比如接触被污染的衣服、公共物品或公用卫生器具。

资料图。 中新社记者 王刚 摄

酒店染病其实并不容易

医生表示，马桶、毛巾会不会传播性病，首先取决于这些物品上是否有病原体。

性传播疾病中常见的梅毒、淋病、尖锐湿疣，或是让人闻之色变的艾滋，它们经过高温、消毒剂等消毒后其实很难存活：

淋球菌离开人体不易生长，在60℃的环境中1分钟内就会死亡，并且对一般消毒剂很敏感。

梅毒螺旋体离开人体不易生存，煮沸、干燥、日光、肥皂水和普通消毒剂均可迅速将其杀灭。

引起非淋菌性尿道炎的沙眼衣原体、生殖支原体等对热度敏感，一般消毒剂也容易将其杀死。

而引起艾滋病的HIV病毒，虽然可以在人体外环境中生存，但60℃以上就可被杀死，常用的漂白粉、双氧水、氯胺等也都能杀死HIV。

HPV病毒耐寒不耐热，强酸、强碱等大部分的消毒剂都可以杀灭存活于体外的HPV,高温消毒等也可使其灭活。

医生表示，相对来说，HPV是一种比较顽强的病毒，确实有可能通过公共用品传播，只是条件较为严苛。

因此，常规酒店的消毒杀菌是能够保障病毒被消灭的，而国内大多数泳池是使用氯消毒的。

所以在病原体很难存活、病毒数量“不达标”且没有开放性伤口的情况下，通过酒店毛巾、马桶，甚至泳池等传播的可能性微乎其微。

皮肤病更需要注意

因此，卫生条件不完善的宾馆、不正规的洗浴场所等公共环境才更容易出现感染性病的情况。

遇到不干净的酒店宾馆，相比于性病，更可能出现的是一些皮肤问题。

如果还是无法对酒店环境完全放心，建议大家在住酒店的时候要注意观察酒店卫生，可以自备浴室拖鞋、毛巾等用品，住宿穿睡衣不裸睡等。

另外，出现身体不适，要及时发现，尽快就医，减少传染病传播风险，假期安全健康出行。(完)