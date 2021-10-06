国家卫健委：10月5日新增确诊病例26例 其中本土病例2例

10月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例26例。其中境外输入病例24例（云南13例，上海4例，广西2例，吉林1例，黑龙江1例，江苏1例，福建1例，山东1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在吉林）；本土病例2例（黑龙江1例，在哈尔滨市；新疆1例，在伊犁哈萨克自治州）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例44例，解除医学观察的密切接触者1285人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例527例（其中重症病例1例），现有疑似病例1例。累计确诊病例9190例，累计治愈出院病例8663例，无死亡病例。

截至10月5日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例838例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例90836例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96310例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1203454人，尚在医学观察的密切接触者26852人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者12例，其中境外输入11例，本土1例（在云南德宏傣族景颇族自治州）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察7例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者352例（境外输入338例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28574例。其中，香港特别行政区12237例（出院11931例，死亡213例），澳门特别行政区75例（出院64例），台湾地区16262例（出院13742例，死亡844例）。