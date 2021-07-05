国家药监局：“樱诗漫美丽无痕优白驻颜套装”为假冒化妆品

国家药监局官网截图

人民网北京7月5日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，国家药监局近日发布通告称，针对化妆品监督检查发现的问题，国家药品监督管理局责成浙江、广东、云南省药品监督管理局对标识名称为“樱诗漫美丽无痕优白驻颜套装”的化妆品进行了调查。经查，目前在市场上销售的标识制造商为广州清茹个人护理品有限公司的“樱诗漫美丽无痕优白驻颜套装”产品为假冒化妆品。

国家药监局表示，为保障公众用妆安全，净化化妆品市场，依据《化妆品监督管理条例》等法规规定，国家药品监督管理局要求各省（区、市）药品监督管理部门责令相关经营企业立即暂停经营上述假冒化妆品，深查深究其进货渠道，发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

各级负责药品监督管理的部门应当加大对《化妆品监督管理条例》的宣贯力度，督促化妆品经营者认真履行《化妆品监督管理条例》规定的进货查验记录等义务，依法规范经营。