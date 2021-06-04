抹脸的玻尿酸为何能入口（健康直通车（第59站））

今年1月7日，国家卫健委发文批准透明质酸钠（即玻尿酸）作为“新食品原料”，可应用于普通食品添加。这意味着一直以来在护肤和医美领域被大众熟知的玻尿酸，可以作为原料添加进普通食品中。

可以抹脸的玻尿酸添加到食品中之后是否安全？它们与普通的食品又有怎样的区别？新食品的原料获批对食品产业会带来怎样的影响？

日前，由人民日报健康客户端、健康时报主办的“推动新食品原料应用，发展食物营养健康产业——功能性食品发展趋势圆桌论坛”在北京召开，与会专家对相关问题进行了解答。

功能性食品是食品和药品的中间体

“早在1983年，我国第一部食品卫生法试行期间就提出，新资源食品由卫生行政部门审批。”原卫生部副部长张凤楼表示，经过30多年的发展，卫生部门批准了许多新资源食品或新食品原料，不仅丰富了食品内容，满足了广大群众不同层次的健康需求，也促进了产业的快速发展，“包括此次透明质酸钠等新食品原料的应用，意义非常重大。”

随着生物科技的发展，各种生物活性物功能性成分在体内的代谢和作用被进一步揭示。同时，随着消费者健康意识的不断提升，对食品中的特定功能性追求越来越强烈。根据智研咨询发布的《2020—2026年中国功能性食品行业市场需求前景及销售渠道分析报告》，2019年中国功能性食品市场规模为3585.8亿元。

“以前老百姓出国往往会背电饭锅或马桶盖回来，随着中国制造日渐强大，这样的现象很难再见到了。但现在出国，身边不少朋友会让帮忙带回鱼油之类的功能性食品。”国家功能食品工程技术中心副主任、江南大学食品学院陆文伟教授表示，他发现这些功能性食品的原料有不少是国内提供的。

目前，在中国食品分类中，还没有“功能性食品”这个法定名称。根据《食品安全法》，中国食品类别可划分为普通食品与特殊食品两大类。其中，特殊食品包括保健食品、婴幼儿配方食品和特殊医学用途配方食品。

“不同国家对功能性食品的定义不尽相同，但一般认为，功能性食品是指对人体具有增强机体防御功能、调节生理节律、预防疾病和促进健康等功能的食品。”中国营养学会原常务副理事长、秘书长翟凤英说，在中国，保健食品主要针对特殊人群，其标识是一个蓝帽子，“功能性食品的范围可能更广，在慢性病高发、生活方式病不断增多的年代，功能性食品非常重要，有助于预防多种疾病，辅助临床治疗。”

“在特定概念上，功能性食品就是具有特定营养保健功能的食品。”陆文伟表示，功能性食品在产业界可能就是食品和药品的中间体，个体可以通过功能性食品满足健康需求，改善提高健康水平。

口服玻尿酸具有多种健康功效

新食品原料的安全性是大家很关注的问题，中国在这方面有着严格的把控。以玻尿酸为例，它要成为新食品原料，要经过哪些流程？

“新食品原料公告透明质酸钠应用扩展至多种普通食品，是国家卫生主管部门依据《食品安全法》委托专业审评机构依照法定程序，经过详细的国际标准法规考察和科学的食品安全风险评估而得出的结论。”全国食品发酵标准化中心主任助理、中国食品发酵工业研究院教授级高工刘明说，认可其在食品中的应用还仅仅是开始，从原料到在食物中科学合理的应用，还需要开展原料质量规格、产品检验方法等标准化的研究和制定。

需要注意的是，“透明质酸钠是透明质酸的钠盐形式。”陆文伟说，“在工业生产上，有很多这样的钠盐形式存在，主要是为了提高溶解性。”

“透明质酸本身是人体的一种成分，随着年龄的增加而逐渐减少。”翟凤英介绍，透明质酸具有特殊的保水作用，是目前发现的自然界中保湿性较好的物质，被称为理想的天然保湿因子。它可以改善皮肤营养代谢，使皮肤柔嫩、光滑、增加弹性，在保湿的同时又是良好的透皮吸收促进剂，与其他营养成分配合使用，可以起到促进营养吸收的作用。

玻尿酸添加到食品中，是否安全？是否能被吸收？

国家药品监督管理局药物制剂技术研究与评价重点实验室主任、山东大学药品监管科学研究院副院长臧恒昌表示，查阅诸多文献和研究发现，口服透明质酸经过代谢，可以部分被生物体吸收利用。口服透明质酸在保护胃肠道健康、护眼、缓解骨关节炎、改善皮肤功效等方面可以发挥作用。

华熙生物首席科学家郭学平介绍，透明质酸作为食品原料在国外已经应用多年，日本很早就将透明质酸应用在普通食品和饮料中，美国多将其用于关节修护类产品。自20世纪80年代以来，中国的透明质酸生产经历了从无到有、从小到大的发展历程。目前，中国的玻尿酸在全球的市场份额已经超过80％。

国务院发布的《国民营养计划（2017—2030年）》指出，国民营养事关国民素质提高和经济社会发展，要大力发展食物营养健康产业，着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品，促进生产、消费、营养、健康协调发展。

“新食品原料的开发应用，有利于食品行业产品创新和产业升级。”刘明表示，未来透明质酸钠将作为原料出现在如巧克力、饮料、冷冻饮品等更多食品中。要通过建立有效的质控检测技术体系，保证产品的含量和功效，保障消费者权益和健康，避免大规模产品入市后，可能出现以次充好、虚假标识的情况。

营养不平衡会导致“三高”等健康问题

当前中国居民膳食营养状况如何？人们是否需要功能性食品？

“近40年是我国居民生活方式改变最大的40年，食物极大丰富，体力活动减少，脑力活动增加，居民膳食营养状况基本趋势不断改善，很多营养性相关疾病减少，但同时也有新的营养问题出现。”中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁钢强介绍，营养不平衡或者某些营养素过剩，会导致超重、肥胖、“三高”等健康问题。

根据国家卫健委发布的《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》，当前中国居民超重肥胖问题不断凸显，慢性病发病仍呈上升趋势。

“一定要改变国人的饮食行为。现在大家普遍吃肉较多、吃蔬菜较少，动物性的食物摄入多，植物性的食物摄入少。”丁钢强指出，沿海地区居民的水产品摄入情况不错，但西部地区和东北地区居民吃的大多是饱和脂肪含量较高的动物性食物，畜禽肉类的消费量比较多，而水产品、水果的消费量比较低。

调查发现，由于饮食不平衡，不少人缺乏必要的营养物质。翟凤英表示，老年人、儿童青少年缺乏部分营养物质的情况较多，应当根据自身情况，适当补充一些常见的营养素的补充剂，包括功能性食品或者保健品，以满足身体的需求。

中国农业大学食品科学与营养工程学院教授张燕表示，从加工食品的角度来说，食品的原料或配料中除了要重视蛋白质、矿物质等传统功能成分，一些新功能活性成分也需要充分考虑，比如透明质酸、叶绿素、花青素等，这样可以让居民的日常饮食营养更均衡、更健康。