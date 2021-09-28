提高社会接纳度 帮患者重建生活信心（医声）

本报北京电 （朱玉娟）9月22日是国际慢粒（慢性粒细胞白血病的简称）日，值此之际，北京大学人民医院血液科副主任江倩呼吁，关注慢粒患者的生活质量，强调科学管理的重要性。

慢粒曾经被认为是一种不治之症，它是一种骨髓造血干细胞克隆性增殖形成的恶性肿瘤，占成人白血病的15%，是首个被证明与染色体异常有关的人类肿瘤，由于患者体内第9号和22号染色体发生了相互易位，导致该易位形成了一个新的基因——BCR-ABL融合基因。

20年前，全球第一个酪氨酸激酶抑制剂（TKI）的出现，使得慢粒患者的10年生存率从不到50%提高到了85%—90%。20年来，成熟靶点更新迭代，在研靶点不断创新，慢粒的治疗格局也发生了翻天覆地的变化。

随着现代医学的不断发展，慢粒已经从不治之症转变为可治可控的慢病，然而慢粒患者依然存在着未被满足的治疗需求和生存痛点，亟须打破耐药困局。

BCR-ABL激酶区突变是获得性耐药的重要机制之一，其中T315I突变是最常见的耐药突变类型之一，有研究显示该突变发生率有时甚至高达25%。由于突变发生率高，对一二代TKI均耐药，且导致疾病进展快，预后差，因此尽早发现尤为重要。

对此，江倩表示：“中国本土创新的第三代TKI药物就是针对T315I突变而设计的，既往临床研究也充分证实该药对T315I突变患者不仅具有非常好的疗效，且安全性可控。因此我非常期待这类原研创新的药物能够为更多耐药慢粒患者，特别是多重耐药的患者提供治疗机会，延续生命。”

随着TKI的广泛应用，慢粒慢性期患者的生存期已接近同龄正常人，越来越多的研究开始关注患者的生活质量。生活质量不仅仅指身体和精神状况，更重要的是能否回归到社会。

“慢粒患者回归社会的能力是非常强大的，他们对社会的贡献也非常大。有很多优秀的慢粒病人，在本职工作上做了很好的贡献，这些人应该被视为正常人。”江倩呼吁，对于慢粒患者不仅要关注疾病管理，还有他们的生活和工作，同时也鼓励慢粒患者积极发声，让更多人了解真实的慢粒人生。希望社会各界积极贡献力量，携起手来为帮助慢粒患者重建生活信心，回归社会的大家庭。