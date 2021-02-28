姚贵忠：精神康复的目标是回归社会 需要个人和社会共同努力

中国康复医学会精神康复专业委员会副主任委员姚贵忠。王钰迪摄

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。2月27日下午，在主题为“重视心理健康 提升健康服务质量”的专场论坛上，中国康复医学会精神康复专业委员会副主任委员姚贵忠表示，精神康复最根本的目标是回归社会，需要个人和社会共同努力。

“精神康复最根本的目标是回归社会，包括疾病管理、生活能力康复、心理康复、社会康复和职业康复几个层次。”姚贵忠强调，精神康复意义重大。如果患者能够实现最高层次的职业康复，不仅有了一个可以实现自我价值的平台，还可以减少家庭和社会的负担。

为了更好地康复，精神疾病患者自身应该怎么做？姚贵忠表示，对患者最基本的要求就是要正视疾病，主动配合医生治疗，维持病情稳定或减少疾病的复发。在病情稳定的前提下，患者要主动参与生活上力所能及的事，减少对别人的依赖。此外，患者要主动开展社交，多和别人接触，学习如何协作。“如果你能在别人面前表现出你的真诚、你的善良、你的热情，相信有更多的人会接纳你。”姚贵忠说。

姚贵忠表示，社会则应该为精神康复患者提供机会，增强对精神康复患者的接纳性和包容性，为患者提供工作岗位；要有政策上的保障，针对康复的不同水平的精神疾病患者提供不同的服务。