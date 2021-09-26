张伯礼（右）为患者把脉、问诊。 新华社发

如何用现代科学解读中医药的疗效备受关注，在武汉的时候，曾有海外媒体提问：西医关注病毒，中医关注症候，病毒引起的疾病，中医关注的症候跟病毒有什么关系？我用一个简单的例子解释了这一问题：一个房间有垃圾，招虫子了，西医研究杀虫剂，我们不研究虫子也不研究杀虫剂，我们研究这堆垃圾，把垃圾清扫了，屋里干净了，就没有虫子了。路径不一样，效果一样。当时只能如此解释，但是中医治疗的机理一定是调节机体免疫功能，改善机体状态。

中药治疗机理到底是什么，为此我们组织了三个课题组，除了我们中医的，还有两家西医单位共同参加，各自独立进行机理研究，方向一致，具体实验不一样。最后总结出来主要的作用是调节免疫应答，使免疫应答既要有反应，但又不能过强。对已经转重的我们抑制炎性风暴，控制转重。释放过多了，伤敌一千，自伤八百不行，得让他适度地释放，适度地活化。所以调节免疫功能不是提高免疫功能，要同时对损伤的脏器给予保护，这是中药处方的综合作用，多种成分、多种途径、整合调节，起到好的作用。

中医药抗击疫情这次打了漂亮仗，中医药地位也得到空前提高，我们要乘势而上，更好地推进中医药传承创新。