左心耳封堵能降低房颤患者80%脑卒中风险

“左心耳封堵能降低心房颤动患者80%脑卒中风险，有效解决我国房颤患者脑卒中预防难题。”5月10日，中国房颤中心联盟左心耳封堵工作委员会主任委员、武汉大学人民医院心律失常中心主任黄鹤教授强调，长期口服抗凝药物是预防房颤患者脑卒中的传统方法，可有效降低房颤患者的脑卒中风险，但对于有出血倾向或合并出血性疾病的患者则不适用。此外，因需长期抗凝，患者顺应性较差，我国房颤患者实际接受规范抗凝治疗者不足25%，探索新的脑卒中预防策略尤为必要。

数据显示，房颤是临床上最常见的快速性心律失常，发生率随着年龄的增加而增加，80岁以上人群患病率高达30%以上。我国房颤患病人数超1000万，发病率约0.05%，但我国房颤患者的知晓率仅为40%，抗凝率不足25%，远低于全球平均水平。

房颤导致脑卒中风险的显著增加是不争的事实：房颤患者脑卒中总体发生风险是无房颤患者的5倍；房颤导致的脑卒中一年致残率超过50%，一年内死亡率和复发率超过1/3。每年全国由房颤导致的脑卒中患者数量约52.5万例，占我国所有缺血性脑卒中患者的7.5%。每年因房颤导致脑卒中的治疗成本高达50亿元以上，房颤所引发脑卒中而导致的高致残率，给社会、患者及其家庭带来沉重的经济负担。

黄鹤介绍，心脏左心耳是房颤患者血栓形成的重要部位。非瓣膜性房颤患者90%以上的血栓源于左心耳，心脏左心耳封堵已被证明是预防房颤引发脑卒中风险的有效治疗手段。中国多个房颤中心的汇总数据显示，射频消融+左心耳封堵的“一站式”手术，解决了房颤患者的三大难题：一是消除临床症状；二是在降低脑卒中发生率的同时也降低了出血发生率；三是降低了患者术后服用抗凝药物的比例。

2013年开始，黄鹤团队率先在国内开展左心耳封堵预防房颤患者脑卒中，并牵头组织开展我国第一个左心耳封堵预防房颤患者脑卒中的前瞻性、多中心临床试验，建立了我国首个标准化左心耳封堵动物培训体系。研究结果表明，左心耳封堵手术能够降低房颤患者80%脑卒中风险。经过近8年的蓬勃发展，我国开展左心耳封堵手术的医院、术者和病例数逐年增多，目前已开展逾2万例手术。临床实践证明，左心耳封堵治疗可安全、有效地预防我国房颤患者脑卒中事件。（刘志伟）