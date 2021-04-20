为尿控疾病患者提供更优质服务（医声）

本报北京电 （陈得）为推动健康中国建设，适应人口老龄化，进一步服务于尿控和盆底疾病患者，北京医院—国家老年医学中心于近日成立尿控盆底疾病诊治中心。

据中华医学会老年医学分会主任委员、北京医院原院长王建业介绍，尿控疾患是一个影响到患者及其家庭成员心理、社会和卫生的重要健康问题。全球约有20亿人口受到尿控疾患的困扰。

中国尿控疾患的发病率很高。最常见尿控疾病包括膀胱过度活动症、压力性尿失禁、良性前列腺增生症、神经源性膀胱等。

王建业表示，中国尿控疾病发病人群呈年轻化发展趋势。以下尿路疾病（LUTS）为例，40岁以上的中老年患者占泌尿外科门诊患者的70%。尽管LUTS给患者的心理、工作和生活带来了沉重负担，甚至可能进一步引发更为严重的疾病，如抑郁、跌倒导致死亡等，但很多患者受传统观念的束缚羞于启齿，贻误最佳治疗时机。

北京医院泌尿外科副主任张耀光表示，很多尿控疾病患者最常见的误区是，不认为“尿裤子”是个病，甚至认为不用治疗。而尿控疾病给患者带来的焦虑、尴尬，严重影响了患者的生活和工作，甚至带来社交障碍。因此公众首先要对尿控疾病有所认识，提供就诊率。

对尿控疾患常见的第二个误区为患者不太清楚在哪个科室就诊。常见尿控疾病的主要表现为下尿路症状，包括储尿期尿频、尿急、尿失禁，排尿期排尿中断、尿线变细以及排尿后尿不尽等典型临床表现。建议患者在泌尿外科进行首诊。

“作为国家老年医学中心及北京地区首家尿控盆底疾病诊治中心，我们有义务和责任，为尿控盆底疾病患者提供更优质的医疗服务，提升尿控盆底疾病诊治能力。”张耀光说。