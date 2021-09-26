广州：国外入境人员调整为集中隔离21天

新华社广州9月25日电（记者马晓澄、徐弘毅）广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部25日对外发布通告，为确保第130届广交会顺利举办，广州从即日起至10月20日实施新冠疫情防控提档升级措施，其中对所有目的地为广州市的国外入境人员，隔离政策由“集中隔离14天+居家隔离7天”调整为一律实施“集中隔离21天”。

第130届广交会将于10月在广州举行。根据通告，实施“集中隔离21天”隔离政策后，相关入境人员核酸采样检测频率调整为1、2、3、7、14、17、19、21天。入境人员在外市集中隔离期满14天后返穗的，一律闭环转运至酒店集中隔离7天。

根据通告，广州将从10月21日起恢复原入境人员隔离政策，至10月20日在广州市集中隔离已满14天、未满21天，或在外市集中隔离14天后返穗集中隔离未满7天，且具备居家隔离条件的，可转为居家隔离，居家隔离至入境后21天。

同时，强化来（返）穗人员管控。广州对有中高风险地区旅居史的来（返）穗人员实施“集中隔离14天”，在第1、4、7、10、14天开展核酸检测，第14天双采双检；对有中高风险所在区（县）旅居史的来（返）穗人员实施“居家隔离14天”，在第1、4、7、14天开展核酸检测，第14天双采双检；对有本土阳性个案地级市旅居史的来（返）穗人员实施赋黄码，“三天两检”和14天居家健康监测，在第7天、第14天分别做一次核酸检测。