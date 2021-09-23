建立医疗行业共享数据平台（议政建言）

“十四五”规划纲要提出，聚焦教育、医疗、养老、抚幼、就业、文体、助残等重点领域，推动数字化服务普惠应用，持续提升群众获得感。加快医疗数字化建设被提升到一个新的战略高度。

医疗大数据应用主要指将各层次与医疗有关的信息和数据，利用互联网及大数据技术进行共享、挖掘和分析，为科学研究我国医疗健康现状、提升医疗技术质量、推动医疗科技创新、更好服务群众健康需求等提供有价值的依据，使医疗行业监管更加科学、运行更加高效、科技创新更加精准、患者的获得感更多。

从临床操作看，共享大数据的运用可以提高医学科学研究的有效性和针对性，创造出更加符合临床需要、成本效益更高的技术和产品。从医院管理看，共享大数据能科学分析并对比医院管理的优势和短板，帮助提升医院管理水平和服务效率。从公共卫生建设看，分析疾病模式和追踪疾病暴发及传播方式途径，可提高公共卫生监测和反应速度，及时准确制定和实施防控措施。从医疗科技创新看，共享大数据的应用有利于建立更精简、更快速、更有针对性的研发和转化落地体系。从医疗保险看，共享大数据的价值在于制定精准的保险服务业务，提高医疗行业和患者的抗风险能力。从患者角度看，能更加便捷全面地了解和参与疾病的诊治过程，获得更多诊疗信息，并进行科学的自我健康管理。

“十三五”时期，我国医疗行业数字化水平得到较大提升，医院管理、医保结算、流行病监控体系已实现网络化管理，但仍存在两个短板：一是大部分医院之间的数据信息不能共享，包括患者生命体征信息、疾病信息、影像检验报告、互联网诊疗记录、药品使用等基础数据在医院系统中好比一个个“数据孤岛”，难以形成互联互通的合力；二是不同监管部门之间的共享渠道不畅通，联动机制尚未建立。

为了打破这种“数据孤岛”现象，建议建立医疗行业共享数据平台，推动我国医疗行业数字化建设。首先，建立全国统一的医疗行业数据信息共享平台，将全国医疗及相关行为产生的数据信息进行标准化，覆盖医疗行业全链条，在统一的平台上进行汇集、管理和使用。此外，建立规范的管理和使用制度，并进行分层管理。能公开的数据及时予以公开，对于不能公开的数据，制定包括使用范围、使用权限、使用者身份认证等在内的严格管理制度。与此同时，建立完备的数据安全保障体系，通过制度和信息技术手段，做到数据管理和使用可追踪、可溯源，防止数据泄露。

建立共享数据平台对研究和指导医疗行为、加快推动我国智慧医疗体系建设具有重要意义。“十四五”时期，我们要以全新的理念和现代技术，建立国家级共享共用的信息平台，更好服务于高质量发展。

（作者为全国政协委员、中国心胸血管麻醉学会秘书长）

《 人民日报 》（ 2021年09月23日 18 版）