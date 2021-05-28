直播预告：中国结直肠癌负担现状和危险因素控制 

结直肠癌是我国常见恶性肿瘤之一。结直肠癌有早期症状不明显、干预窗口期长、早期干预患者生存获益良好的特点，从发生增生性病变到腺瘤、癌变、临床期癌以致晚期肿瘤，通常会经历5至10年，患者有足够长的筛查、预防机会，如果在早期得到干预，甚至能够实现超90%的生存率。

但自20世纪80年代以来，我国结直肠癌发病率呈明显上升趋势。那么近年来我国结直肠癌发病率的上升与哪些因素相关？患者的发病率、生存率等基本状况如何？

5月29日（星期六）10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”将邀请中国医学科学院肿瘤医院/国家癌症中心主任医师周爱萍做客演播室，为大众普及结直肠癌相关科普知识，千万不要错过。

专家介绍：

周爱萍，主任医师、教授、中国医学科学院肿瘤医院/国家癌症中心内科副主任。

中国临床肿瘤学会（CSCO）尿路上皮癌专业委员会副主任委员、中国临床肿瘤学会（CSCO）结直肠癌/胃癌/智慧医疗专业委员会常务委员、中国医药教育协会腹部肿瘤结直肠癌分会副主任委员、中国医疗保健国际交流促进会消化道肿瘤MDT分会副主任委员、中国老年学学会老年肿瘤专业委员会 (CGOS)副干事长、胃肠专家委员会副主任委员。

擅长：胃癌、结直肠癌、食管癌、肝胆胰等消化道肿瘤以及肾癌、膀胱癌、肺癌等恶性肿瘤的化疗、生物靶向和免疫治疗。对抗癌新药的临床研究经验丰富。

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