睡不好？热水澡和厚毛毯安排上

睡不好，睡不着，有什么简单的、不用吃药就能有个甜觉的好办法？有两项研究支招：盖的毛毯厚一点，或者睡前洗个热水澡，就可以睡个好觉啦！

瑞典卡罗林斯卡医学院学者发表的研究发现，睡觉时仅仅让盖的毛毯厚重点就有助于改善睡眠，而且还能减轻抑郁和焦虑症状。

这项研究共纳入了120位失眠超过2个月的成人，一组人盖的毛毯是6至8千克的加重毛毯，另一组人用的是1.5千克的化纤毯。且这些参与者分别合并抑郁症、躁郁症、多动症或焦虑症。

结果发现，除10人“嫌弃”毛毯太重外，其他使用重毛毯者失眠指数大幅降低，近六成人报告失眠严重度指数至少下降了50%。而盖化纤毯者仅5.4%报告失眠症状有所改善。

此外，盖厚毛毯的人有42.2%在4周后失眠得以缓解，而盖化纤毯的人仅有3.6%缓解。

为什么厚毛毯有这么大的“魔力”？研究者认为，这是因为加厚的毛毯模仿了被拥抱和抚摸的感觉，增加了安全感；此外，这种压力刺激了副交感神经的兴奋程度，进而起到镇静让身体放松的作用。

关于睡前洗澡的问题，美国得克萨斯大学学者通过对5322项研究梳理发现，如果睡前1至2小时洗一个40℃至42.5℃的温水澡，有助于尽快入睡，而且改善睡眠质量。

研究者表示，洗个热水澡，有助于调整“温度昼夜节律”，改善血液循环，增强身体散热能力，降低核心体温，进而促进睡眠。

已经秋凉，洗个热水澡，再盖个厚被子，是不是睡得更香？

文/杨进刚（中国医学科学院阜外医院）