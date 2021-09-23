警惕高“盐”值 送你几个减盐小妙招

刚刚过去的全国“9·15”减盐周，你关注了吗？减盐也进入了“5G”时代。这里“5G”指的是：每人每天只要5克盐，以帮助改善血压、降低心脏病和中风的患病风险。但我们大部分国人的每日食盐摄入量是建议量的两倍还多。“吃的盐比走的路还多”，从健康角度讲，还真不是什么好事。今天，北京市疾控中心慢性病防治所的专家就来跟大家分享控制高“盐”值的小妙招。

吃盐过多的危害

比你想得要大得多

盐可以说是生活中最常用的调味品之一，其主要成分是氯化钠，钠是保持血浆容量、酸碱平衡、神经脉冲传导和正常细胞功能的必要营养素。可一旦摄入过量，这个必需又美味的东西，就变成了极具杀伤力的健康杀手。除了众所周知的高血压，它还能引起骨质疏松甚至诱发胃癌。

高血压 盐摄入过多与高血压密切相关，高盐摄入可以导致高血压发生风险的增高。而中国人群普遍对钠敏感，高盐饮食也是我国多数高血压患者发病的主要危险因素之一。

心血管疾病 高血压不仅是一种疾病，也是心血管疾病的一大危险因素。收缩压或舒张压的升高，与脑卒中、冠心病、心血管病死亡的风险增高有关。收缩压每升高20mmHg，或舒张压每升高10mmHg，心血管疾病的发生风险将倍增。

胃癌 高盐摄入会刺激胃黏膜。习惯高盐饮食、经常食用腌菜、腌肉类食品与胃癌的发生风险增高有关。

骨质疏松 钠离子在骨骼中的含量占人体总钠量的一半，并参与维持体内钠平衡和骨矿化作用。高钠与骨质疏松存在联系，高盐饮食会增加骨质疏松的发生风险。

儿童锌缺乏症 对于儿童，食盐摄入过多同样具有危害，且年龄越小，伤害越大。高盐饮食会导致儿童发生心血管疾病、上呼吸道感染、锌缺乏症的风险增加。

低钠、加碘

“盐”类大家族如何选？

现如今，我们可以购买到的食用盐的种类很多，可能会导致大家在选购时陷入困惑：我到底该选择哪种盐呢？其实，您需要知道两个关键词：一是低钠，二是含碘。因为低钠盐和含碘盐，有不适宜食用的人群。

低钠盐 低钠盐以加碘食盐为基础，与普通钠盐相比含钠低（氯化钠70%左右），富含钾（氯化钾30%左右），有助于人体钠钾平衡，降低高血压、心血管疾病的风险。

低钠盐有两大功能，一是减盐不减咸，帮助人体钠钾平衡；二是可以有效防控高血压。低钠盐最适合中老年人、高血压患者，以及孕妇长期食用。

不过，低钠盐不适合高钾药物服用者、心脏有疾病和肾功能不全的人群。钾离子容易增加心脏负担，如滥用可能引起猝死。

碘盐 碘盐是指含有碘酸钾、氯化钠的食盐。碘是制造甲状腺激素的原料，它对人体的作用就是通过甲状腺激素来实现的。但是，患有甲亢、甲状腺炎等相关甲状腺疾病的患者，需要听医生的建议不吃或者少吃碘盐。低钠盐也含碘，所以相关疾病患者也不适合食用。

其他种类的食盐 海盐、湖盐、井盐、岩盐、竹盐等，是使用不同的开采来源和原料，经精制后，作为食用盐来销售的。其本质还是氯化钠，但因为有其他矿物质等存在，可能会有一些特殊的风味。

此外，既往有些盐添加了钙、铁、锌、硒等微量元素，现已不提倡。对于营养物质的补充，还应从均衡膳食入手，不能靠所谓营养强化盐。

日常减盐

可以从量化入手

通过对日常用盐的量化，我们才能对自己所摄入的食盐量做到心中有数。用盐的量化可以通过以下三个小办法来进行。

计算每日盐摄入量 当家里买一袋食盐后，记录购买日期，盐吃完后再记下日期。这样，您就知道这一袋盐吃了多少天，进而粗略算出人均每日食盐摄入量。

使用限盐工具 使用盐勺，根据盐勺的规格（一般是2克）掌握每天烹饪时加入的食盐量。或者准备一个限盐罐，每天根据推荐量取食盐放入限盐罐，一天用完即可。而且，考虑到酱油、蚝油、味精等调味品也有较高的钠含量，食盐摄入量应更严格控制。

阅读营养成分表 在购买预包装食品时，学会阅读营养成分表也很重要。预包装食品营养标签上的钠（Na）就表示含盐量的高低。购买时，要注意尽可能选择钠盐含量低的食品。