肠道菌群结构 影响低碳饮食减重效果

9月21日记者获悉，华南应用微生物国家重点实验室、广东省科学院微生物研究所研究员谢黎炜团队联合南方医科大学珠江医院内分泌代谢科教授陈宏、孙嘉研究发现了影响低碳水化合物饮食（LCD）减重效果的决定因素。该研究论文在《微生物波谱》杂志上发表。

在全球范围内，超重、肥胖人群数量呈快速增长趋势，肥胖及其并发症不仅严重影响个人生活质量，也给社会和家庭带来沉重的经济负担。LCD是减重治疗的一种饮食干预模式，然而在不同的研究中，LCD干预的减重效果存在较大差异，目前尚无足够证据解释这种异质性的现象。

通过开展前瞻性，随机对照临床研究，结合高通量测序和生物信息大数据分析，研究人员发现肠道菌群结构是超重、肥胖人群短期LCD减重效果的决定因素。此外，该研究通过构建基于肠道菌群结构预测LCD减重效果的人工神经网络模型，也为临床医学体重管理和干预提供了全新的策略和方法。