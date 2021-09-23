“纸螃蟹”横行于市，需要系牢监管之绳

秋风起，蟹脚痒。因为携带或送礼方便，螃蟹随吃随兑，被称为“纸螃蟹”的蟹券盛行一时。可近几年，随着蟹券的泛滥，兑换难、蟹券空转的情况时有发生。据报道，商家印刷面值500元的蟹券，以400元价格卖给营销人员，营销人员以500元价格对外出售，但以250元的价格往回收，再以300元的价格卖给蟹券商家。一只螃蟹没有，一张蟹券，蟹券商家稳赚100元，营销人员也能赚50元。

螃蟹是特殊的生鲜商品，食用期较长但不易保存，直接拿来送礼更是多有不便。因此，十几年前就有聪明的商家发明了蟹券，让螃蟹以纸质券形式流通，消费者可以凭券随时提取。这对那些自己买自己吃的普通消费者来说，作用固然非常有限，但对庞大的送人和被送者群体来说，却可谓异常实用。蟹券的发行，有助于提升螃蟹交易量，也促进螃蟹市场进一步壮大。

但是，“纸螃蟹”近年来已经慢慢有些变味，甚至完全脱离了“螃蟹本位”。不仅滥发超发严重，且逐步有成为“虚拟蟹”的证券化趋势，成为可以流通的变相有价证券。螃蟹似乎只是无关紧要的由头，为的不是吃蟹而是炒作，蟹券成了纯粹炒作的对象，各路市场主体都能随意发行蟹券，整个炒作过程一只螃蟹都没有参与，游资大量参与其中且不受监管部门管控，带有某种金融衍生品的属性，也暗藏着与金融产品类似的风险。

“纸螃蟹”泛滥发行，让某些商家更加重视空转获利，而不是螃蟹产品的质量。会养螃蟹的不如会倒螃蟹的，正常的市场秩序也被破坏。很多消费者拿到螃蟹券后，或是面临“一券在手，螃蟹难求”的供需不平衡局面，或是收到的螃蟹缩水严重、缺斤短两。某些有效期超长的“纸螃蟹”，甚至可以三年内有效，但消费者往往遭遇商家跑路等情形，想要提货时发现店已不在，客服也无回应。在此过程中，有的商家已涉嫌诈骗。

“纸螃蟹”让螃蟹市场“脱实向虚”，一旦失控，不仅可能伤害消费者利益，同时也会伤害蟹农利益。因为蟹券超发严重，蟹农无法掌握蟹券真实销售数据，消费者拿到蟹券后也可能出现并不兑换的情形，可能会误导蟹农生产，导致蟹券畅销、螃蟹滞销。而且，经销商往往是先赊账拿蟹券，收到客户打款后再支付蟹款，一旦“纸螃蟹”过度证券化出现类金融风险，导致经销商资金链断裂，破产甚至卷款潜逃，蟹农将蒙受巨大经济损失。

对于“纸螃蟹”出现的证券化倾向，相关部门亟待加强管理。一方面，蟹券已然成为可以发行、流通、倒卖的变相有价证券，应否在相关部门进行登记？另一方面，蟹券是不是谁都可以发行，而且想发多少就发多少？更重要的是，“纸螃蟹”发行所得资金，应否纳入金融体系进行资金托管，防止别有用心者卷款潜逃？此外，蟹券极易成为送礼券、人情券、贿赂券，和购物卡、高尔夫卡等一样，有无必要为防治腐败实行实名制购买和流通？

提高蟹券发行准入门槛，挤掉蟹券超发“水分”，严打蟹券兑换以次充好，规范蟹券流通痕迹化管理，防止蟹券证券化倒卖炒作，加强蟹券发行资金监管，防范各种市场乱象……凡此种种，都需要监管部门和行业协会等进一步形成合力，系牢捆住“纸螃蟹”的监管之绳，不使其“横行”于市，扰乱秩序并滋生风险。