黑龙江新增境外输入确诊病例2例，夫妻两人乘航班由日本至哈尔滨

央视网消息：据黑龙江省卫生健康委员会消息，2021年9月20日0-24时，黑龙江省新增境外输入新冠肺炎确诊病例2例。全省现有境外输入确诊病例6例。

病例1，男，42岁，9月19日乘坐IJ213次航班由日本至哈尔滨太平国际机场，机场海关对其进行新冠病毒核酸检测结果呈阳性，闭环转运至定点医院。9月20日，经专家组诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型）。

病例2，女，38岁，为病例1妻子，9月19日乘坐IJ213次航班由日本至哈尔滨太平国际机场，9月20日哈尔滨市疾控中心对其进行新冠病毒核酸检测结果呈阳性，闭环转运至定点医院，经专家组诊断为新冠肺炎确诊病例（普通型）。

近期福建莆田、泉州、厦门、漳州相继发生本土疫情，国内现有高中风险地区为3+25个，提醒我们要深刻认识新冠肺炎疫情防控的复杂性及不确定性，始终绷紧疫情防控这根弦，克服麻痹思想、侥幸心理，警惕新冠肺炎疫情输入和反弹风险。各市地疫情防控指挥部要依托大数据推送等技术手段，全力做好疫情防控排查工作。提示广大群众坚持做好个人防护，规范戴口罩、勤洗手、多通风。积极接种新冠病毒疫苗，共筑全民免疫屏障。

广大群众中秋假期建议合理安排出行，要密切关注国内疫情信息动态，如非必要，近期不要前往疫情风险地区。请14天内与确诊病例、无症状感染者轨迹有交集或有国内中高风险地区、涉疫地区旅居史的人员，立即向所在社区（村）报备，配合做好健康监测、核酸检测等各项防控措施。如出现发热、咳嗽、乏力等症状，要佩戴一次性医用口罩及以上级别口罩，及时到就近医疗机构发热门诊进行排查和诊疗，就医过程尽量避免乘坐公共交通工具。