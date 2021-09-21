世界阿尔茨海默病日 警惕这七种患病信号

9月21日是世界阿尔茨海默病日。什么是阿尔茨海默病？阿尔茨海默病在早期有哪些信号？如何预防阿尔茨海默病？近日，记者就此采访了重庆医科大学附属第一医院老年病科主任医师吕洋。

“老百姓口中的‘老年痴呆’一般是指阿尔茨海默病，这是痴呆最为常见的类型。”吕洋医生介绍，阿尔茨海默病临床表现主要有渐进性记忆减退、视空间技能损害、失语、失用、失认、执行功能障碍等全面性认知障碍，严重影响社交、职业与生活功能，常伴有人格和精神行为改变。

吕洋医生提示，家中老人如果有记忆力下降并影响日常生活，难以遵循计划或解决问题，执行日常任务困难，交流障碍，社会退出，判断或决策改变，情绪或人格变化7种表现，可能是患上了阿尔茨海默病的信号。

“阿尔茨海默病是一种复杂的慢性疾病，从轻度到终末期一般8~10年，甚至超过20年，因此照料负担非常重。”吕洋医生表示，在照料的过程中，照料者应最大限度地利用患者的残留功能，允许他们有自主行为。同时，理解和尊重对患者也很重要。针对不同严重程度的阿尔茨海默病，照料原则也不同：

轻度：此阶段患者往往只有性格的改变和短期记忆衰退，基本日常生活能力保留。照料者不应给予过度的照顾，主要是督促患者自己有计划料理生活。

中重度：此阶段患者认知功能逐渐减退，日常生活能力降低，需要照料者帮助应对生活中的各种障碍。建议照料者协助患者进行简单、有规律的生活自理，培养其自信心和安全感。此期行为紊乱比较明显，容易走失，特别注意技巧护理和防走失。

晚期：此阶段患者丧失了生活自理能力，完全依赖于照料者。照料者需要关注患者皮肤、口腔、营养、排泄等，避免压疮、吸入性肺炎、坠积性肺炎、深静脉血栓等卧床并发症，尽量让患者保持舒适和安全。

“预防阿尔茨海默病是从出生到老年的挑战，应该重视全生命周期对该病的预防。”吕洋医生建议，在婴幼儿阶段应该为产妇和婴儿提供最优的营养；儿童阶段提供良好的成长环境和教育；青少年阶段进行认知刺激，鼓励接受高等教育；中年阶段努力预防肥胖、高血压、糖尿病等，保持体育活动；老年阶段继续维持认知刺激活动，适当的体育运动，监测和控制营养不良。

吕洋医生还具体介绍了十种呵护大脑的方法，即规律而适当的体育运动，坚持学习，远离吸烟，关注心脏，保护头部，健康饮食，睡眠充足，关注心理，广泛社交，挑战自我。