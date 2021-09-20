我国新冠疫苗接种覆盖人数达11亿

据新华社北京9月19日电 （记者董瑞丰、邱冰清）记者从国务院联防联控机制获悉：截至9月18日，31个省（区、市）及新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗217404.3万剂次，疫苗接种总人数达110084.2万，其中已完成全程接种102220.7万人，接种总人数占全国总人口的78%。接种总剂次和覆盖人数均居全球首位，人群覆盖率位居全球前列。

据介绍，新冠病毒疫苗大规模接种启动以来，各部门各地区按照党中央、国务院决策部署和国务院联防联控机制的安排，创新多样化的服务形式，合理安排接种时间和接种场地，积极做好沟通告知、摸底统计、宣传教育，稳妥推进接种工作。

2020年12月15日，我国正式启动重点人群新冠病毒疫苗接种工作；2021年3月下旬开始，加快推进国民全人群免费接种；此后，“一老一小”新冠病毒疫苗的接种工作也稳步推进……一系列重要举措，旨在让疫苗最大程度惠及群众，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，接种的人越多，疫苗起到的保护作用越大，将为控制新冠肺炎疫情流行奠定基础。

据悉，下一步，有关部门将立足疫情防控需要和群众需求，周密组织实施后续接种工作，进一步提高疫苗接种人群覆盖面，切实保护人民群众身体健康。

《 人民日报 》（ 2021年09月20日 02 版）