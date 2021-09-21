中秋佳节 营养科医生告诉您如何健康过中秋

中秋佳节，家人团圆、走亲访友、赏月饮酒、分享月饼……随着一轮又一轮的聚会聚餐，如果饮食不注意，有可能会患上“节后综合征”。人民网记者采访了四川省人民医院营养科主治医师余雪梅，为大家支招，把好美食关，健康过中秋。

“过节期间，保持规律进食，每餐进食八九分饱，两餐之间最好间隔4小时，不要暴饮暴食和大量饮酒。” 余雪梅医生表示，暴饮暴食容易引起肠胃功能的紊乱，出现精神不振、胃部饱胀不适以及腹泻或便秘，严重的还会引起急性胃肠炎。暴饮暴食的过程中不免大鱼大肉和大量饮酒，这两个因素是诱发胆囊炎和胰腺炎的主要原因，特别是一些肥胖人群和有胆囊结石疾病的人群发病风险更高。

月饼是中秋节的必备食品，怎样吃月饼才健康？余雪梅医生建议，消化功能较弱的人群，如老人、小孩、胃肠疾病患者等，最好和家人一起分享，每次吃1/4至1/2个月饼，也可选择能量和脂肪较少的冰皮月饼。糖尿病和高脂血症患者不宜吃月饼。月饼含大量的糖、油，不利于血糖和血脂的控制。

每逢中秋正是吃螃蟹的好时节，吃螃蟹有讲究。余雪梅医生介绍，秋季的螃蟹肉质细嫩，蟹黄、蟹膏丰富，含有丰富的蛋白质和微量元素，但是胆固醇含量很高。有高脂血症、心血管疾病、肝炎活动期的人群不宜吃蟹黄和蟹膏，蟹肉也不宜多吃。另外，从中医上讲，螃蟹性咸寒，又是食腐动物，所以吃时要蘸姜末醋汁来祛寒杀菌，不宜多食，脾胃虚寒者尤应注意。余雪梅医生特别提示，从食品安全上讲，不能食用死蟹，制作时应蒸熟煮透，忌食隔夜蟹。

秋季也是水果丰收的季节，各种水果成了大家餐后的消遣。在正确的时间摄入适量水果才有益健康。余雪梅医生推荐，正常成年人每天在两餐之间摄入水果200~350g，但是糖尿病病人需要根据自己血糖控制情况，选择一些含糖低的水果，如柚子、番石榴等。

面对食物丰盛的餐桌，为了健康，也为了不出现“节后胖三斤”的尴尬局面，余雪梅医生建议，食材的选择，荤菜首选低脂肪的肉类，如鱼虾、鸡肉（最好去皮）、瘦牛肉等；素菜选择非淀粉类的蔬菜为主，如绿叶菜、瓜菜、十字花科的蔬菜以及菌菇类。主食的选择，最好有粗粮的加入，如山药、紫薯、杂粮饭等，限量1小碗。少吃油炸小吃和点心，因为能量实在是太高。烹调方法的选择，尽可能选不用烹调油或用很少量烹调油的方法，如蒸、煮、炖、焖等。烹调中还要注意少糖、少盐。