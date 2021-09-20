截至9月19日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

9月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例49例。其中境外输入病例21例（云南9例，上海4例，浙江2例，广西2例，四川2例，福建1例，山东1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（浙江2例，广西1例）；本土病例28例（均在福建，其中厦门市16例、莆田市7例、泉州市5例）。无新增死亡病例。新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例34例，解除医学观察的密切接触者626人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例541例（其中重症病例5例），现有疑似病例3例。累计确诊病例8813例，累计治愈出院病例8272例，无死亡病例。

截至9月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例942例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例90160例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例95738例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1180253人，尚在医学观察的密切接触者15730人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者13例，其中境外输入12例，本土1例（在云南德宏傣族景颇族自治州）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察21例（境外输入20例）；尚在医学观察的无症状感染者354例（境外输入345例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28364例。其中，香港特别行政区12160例（出院11872例，死亡213例），澳门特别行政区63例（出院63例），台湾地区16141例（出院13742例，死亡840例）。