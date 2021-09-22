女性健康重在养肝 养肝护肝我们怎么做？

“肝不好，皮肤会长斑、长痘、没有光泽、暗沉。”近日，首都医科大学附属北京中医医院主任医师肝病科主任、医学博士孙凤霞在做客“人民健康”客户端时表示。她强调，肝好不好，对女性身体及容颜有非常大的影响。

为何说女性健康重在养肝？

孙凤霞认为，中医认为肝主疏泄，调畅情志，调畅气机，藏精血。肝主疏泄主要表现在两个方面，一是调节人体气血，二是解毒，排出身体毒素和垃圾。气血的充盈度与体内的垃圾是否排泄正常有密切关系。皮肤健康和气血调和有关，正常人的皮肤应是白里透红“面若桃花”。人们也常用“神采奕奕、光彩照人”来形容人的精神状态，这其实就是皮肤光泽度好、气血充胜的外在表现。而气血本身的调和与肝脏疏泄功能有关。只有肝脏疏泄功能正常，体内垃圾毒素及时排出，肤色就会健康美丽。

孙凤霞介绍，由于生理的特殊原因，女性有“经、带、胎、产”的特殊功能，而女性的月经失调、乳腺结节、乳腺增生、不易怀孕常常和中医的肝相关。如果肝血不足，可能会出现月经量减少，颜色变淡。如果肝火太旺，可能出现月经颜色较深，量比较多。肝脏的功能还影响脾脏统血功能，肝藏血功能不足，可能会出现月经量过大，即中医说的崩漏的。乳腺的问题也和中医的肝密切相关。现在女性乳腺结节、乳腺增生现象非常普遍，还有乳房胀痛，尤其在情绪不好时会出现双侧乳房胀痛。通过疏肝调肝方式都会有所缓解。

另外，不思饮食也与肝不好有关。中医认为肝属木，脾胃属土，从五行相生相克来讲，木克土，当肝脏有问题时，肝脏输血失偿，最直接影响到脾胃功能，中医说“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”。脾胃还没出现问题时，治疗上中医也会照顾到脾胃功能。肝脏有问题，出现消化功能失调非常常见，如出现腹胀、嗳气、反酸、烧心等这些问题，都有可能和肝脏相关，在治疗时也会在疏肝基础上去加强调理脾胃的治疗方式。

女性肝不好对身体有哪些影响？

孙凤霞表示，女性肝不好，影响主要有六大方面：

一是对精神情志的影响。肝脏的情绪调节和疏泄功能有关。如果疏泄太过出现肝火较旺，则脾气暴躁，容易发火；疏泄不及会表现情绪抑郁，情绪低落，容易唉声叹气。二是肝脏比邻脏器出现问题。胃、十二指肠、生结肠、横结肠和胰腺胆囊都在肝的周边。肝脏出现问题，比如肝郁脾虚证，影响脾脏；肝胃不和证，影响到胃的腐熟功能；心肝火旺证，影响到心脏，也就是肝火影响到心火的亢奋物，会出现失眠、多梦、心悸、憋气等问题；如果影响到肾脏，会出现肝肾阴虚证，临床表现为腰膝酸软、头晕耳鸣、五心烦热、失眠多梦等。三是影响脾胃。会出现饱胀不适，恶心，呕吐等状况。四是面部皮肤色泽影响。会出现皮肤瘙痒、长“蜘蛛痣”、黄褐斑、皮肤变黄、没有光泽等现象。五是影响关节的活动、肌肉的力量，还有指甲的颜色、色泽等，甲面会出现凹凸不平现象。六是女性会出现月经失调，乳房结节、乳腺结节，以及不易怀孕等等问题。

因此，女性养肝护肝，不仅是让自己的身体更健康，也会让自己变得更加“神采奕奕、光彩照人”。

女性更年期身体有哪些变化？

孙凤霞介绍，女性更年期基本出现在45-55岁之间，而这个阶段的女性往往还是社会骨干，家里的顶梁，她们承担着工作和生活的双重压力。

更年期是女性人生中非常关键、也是非常困难的时期。在这个阶段，女性会发生巨大生理变化，整个雌激素水平呈断崖式下降，引起身体各种不适。比如头晕、耳鸣、失眠、多梦、腰膝酸软、肩背疼痛、月经紊乱、阵热潮红、神经、精神障碍、心血管及脂代谢障碍、骨关节出现问题等。

中医讲，五脏六腑的功能会随着时间的推移，年龄的增长而逐渐下降，这是自然规律，避无可避，如果我们能在日常生活中调理好身体，避免不良的生活习惯，养护好肝脏，会让更年期来得晚一些，同时，更年期来临也不会那么猛烈，身体的各种不适症状也会更缓和。

养肝护肝我们怎么做？

调节情绪。女性的情绪和肝脏输血功能关系非常的密切，女性易出现情绪波动，这与女性生理特点相关。孙凤霞提醒女性朋友们，在日常生活中，一定要注意调整自己的心态，平常遇事不要急躁，急躁不解决任何问题，反会对身体造成影响。不要跟自己较劲，调整好情绪，管理好情绪。

别熬夜。由于工作和生活双重压力的影响，女性在生活中需要付出更多的时间去照顾家庭，去养育孩子，去干好工作。而每个人的时间都有限，因此，女性长期睡眠不足是一个普遍现象。在此提醒广大女性朋友，尽量合理安排生活和工作，不要熬夜。如果熬夜避无可避时，尽量在第二天抽时间补眠，虽然补眠不能让我们恢复到正常状态，但对身体健康还是有帮助。

戒烟酒。吸烟不仅影响容颜，还引起肺癌高发；饮酒可以直接伤害到肝脏。中医认为酒属于湿热，长期饮酒会引起肝胆湿热，湿热久了导致气机郁滞，最后出现痰瘀互结，出现肝硬化或者肝衰竭。

注意日常饮食和起居。饮食中别吃霉变食物，油腻食物也要少吃，饮食结构的不正常，都可以引起一些疾病。霉变食物会诱发肝癌，过油腻的饮食，热量过高的饮食会引起肝脏质变，出现脂肪肝。

长期服各种药物也可能引起肝损伤。这个问题在老年人群中更多见。因为他们需要服用多种药物来治疗身体不同的疾病。在长期服药的过程中，老年人需要定期监测肝脏功能，防止肝脏损伤出现。

养护肝脏还可以从饮食方面去做，孙凤霞表示，可以多吃一些养肝血、养气血的食品或药品，比如用黄芪熬水喝，吃大枣、桂圆这些有助补养气血的食品，对养护肝脏会起调节作用。