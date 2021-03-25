春季养肝，睡比吃重要

“医生，我爸爸这两天情况怎么样？”时间已是中午十二点半，小吴（化名）等顾慧华医生上午问诊结束后走进诊室。他的声音有气无力，而且面容憔悴。他的父亲不久前刚被查出晚期肝癌，现在正接受住院治疗，因疫情防控只能有一名家属进病房照料，他见不到又不忍直接打电话问，所以就更加着急。

顾慧华是浙大医学院附属杭州市西溪医院肝病专家，杭州市名中医，有36年的肝病诊疗临床经验。看到一脸焦急的小吴，她安慰道：“你爸爸现在吃得下睡得着，你不去打扰他是对的。这会治疗才刚刚开始，我还没办法给你一个比较明确的预判，但我可以告诉你，现在医学在不断进步，得了肝癌后五年十年一直跟着我的病人也不在少数。”

最后顾慧华提醒小吴：“肝病有很强的家族性，你爸爸和你叔叔都是我的病人。你叔叔很关注健康，发现得早，定期来我门诊，近十来年都挺稳定的；你爸爸其实身体底子比叔叔好，可他之前不重视体检，发现已经太晚了。所以，你要注意，千万别走你爸爸的老路。”

而顾慧华担心小吴，还有一个非常重要的原因：现在得肝病的年轻人越来越多，熬夜是最伤肝的坏习惯之一。

70%以上肝病患者习惯熬夜

顾慧华在门诊病人中做过一个不完全统计，70%以上的人做不到晚上10点前睡觉，能做到的绝大多数是上了50岁的人，年轻人大多数习惯在半夜12点以后才睡。

“我有一个病人，年纪应该跟你差不多，是乙肝病毒携带者，之前定期复查都蛮好的。真的就一周的时间，为了赶一个项目，每天熬到凌晨一两点才睡，然后人就一直觉得很累，胃口也不太好，结果检查发现，肝功能已经不好了。幸运的是，我给他用上保肝降酶的药半个月后，各项指标恢复正常。但这件事是很危险的，如果不幸变成爆发性肝炎，肝衰竭是会危及生命的。”说到最后一句时，顾慧华特地提高了音量。

相信大家都听说过著名的“木桶理论”——一个木桶能装多少水,取决于它最短的木板。对于乙肝病毒携带者来说，这就是他们的“短板”，一有什么风吹草动，肝脏出问题会更快。

小心坏情绪常跟熬夜联手“爆肝”

前不久，#熬夜“爆肝”的年轻人到底在干啥#话题冲上了热搜，顾慧华提醒小吴：“经常跟熬夜联手‘爆肝’的‘帮凶’就是坏情绪。”

很多人认为情绪对身体的损伤不会很大，其实不然，生活中不如意的事情要占到80%，而这些不如意的事情容易引起暴躁、抑郁、紧张等，而这些负面情绪如果不能及时的释放，容易在体内产生有害物质，而这些有害物质会刺激肝脏细胞，容易引起肝气郁结、肝火过旺，从而影响到肝脏健康。

顾慧华说，有些肝病患者，尤其是乙肝患者，在得知自己患了此病后就变得焦虑、抑郁，为了瞒着领导和同事，连请假上医院检查都不敢，就怕自己生病的事被发现。这里必须再强调一下：乙肝病毒是通过血液传播的，一般的生活接触不会传染，并且现在母婴阻断技术已比较成熟，可以成功阻止病毒由妈妈传给下一代。

春季养肝，早睡早起存正气

中医认为“正气存内，邪不可干”。在顾慧华看来，晚上好好睡觉是最有效也不花钱的存正气之法，而熬夜则会大大损耗正气。肝病患者如此，健康人群亦是如此。

“作为一个中医，我是比较注意养生的，年轻的时候就很少熬夜，但要做一个好医生得不断学习和研究，因此有时也不得不为之，可我只要连续熬夜一周，接着肯定会感冒。现在年纪大了，已经不敢熬夜了，我最近几年就基本没感冒。”顾慧华的“现身说法”让小吴如获珍宝。

春天是养肝的季节，春分之后昼长夜短，更应早睡早起抓住夜晚的黄金睡眠时间来养护肝脏。另外，规律生活，节制饮食，特别是不抽烟、不喝酒，可以保护肝脏少受损伤。而得了肝病也不用慌张，规范治疗，定期复查，阻止肝病恶变的进程。（记者 何丽娜 通讯员 沈文礼 金薇薇）