“她经济”崛起 女性成为健康消费绝对主力

女人更舍得为健康花钱似乎已经成为不争的事实。近日，阿里健康根据天猫医药平台数据发布的《女性健康消费数据报告》（以下简称《报告》）显示，近年来女性健康消费支出逐年增加，平均每年同比递增20%，其中2019年女性健康总体支出比男性高38%，2020年双方差距进一步拉大至63%，可以看出，女性已成为健康消费的绝对主力。

女性买走近八成避孕药

科学止痛有门路，经期必须安稳过。阿里健康《报告》显示，在女性经期，暖宫贴和布洛芬止痛药已成为女性的小帮手，2020年暖宫贴的购买人数较2019年上涨77%，另外布洛芬止痛药购买人群中七成是女性。

另一个发现是，天猫医药平台数据显示，更多女性选择伤害性更小的短效避孕药，2020年的销量是紧急避孕药的1.5倍，而所有避孕药中有近八成由女性购买。

除此之外，女性更年期健康管理也逐渐受重视，尤其是更年期用药销量和人数，2020年较上一年成倍增长。

生育消费两级分化显著

近期有全国政协委员在两会中“建议将生育成本全面纳入社保”引发关注，可见女性生育成本已逐渐被社会关注。

从天猫医药平台女性生育消费支出来看，两极分化趋势明显。首先是备孕女性群体，随着当代女性工作和生活压力的增大，以及未婚单身人群的增加，备孕女性人群增速也在同步放缓。阿里健康《报告》显示，叶酸和排卵试纸的购买人数在近两年并没有明显上升，2019年和2020年增长率都不到3%。

相比之下，孕后妈妈的市场变化则比较大。健康观念升级下的宝妈开始注重产后修复，有娃也不忘貌美如花，以孕产康复仪为例，其全年销量2020年较2019年上涨了350%，购买人数也同期上涨460%。

口服美容产品上涨100%

随着大众观念的变化，女性健康消费衍生出了更多的日常保健支出，懂生活也懂情趣。

天猫医药平台数据显示，在私处健康管理上，女性私处护理产品2020年的全年销量较2019年上涨43%。另外值得注意的是，在悦己消费中，情趣用品市场近年迎来了小阳春，2020年全年销量相较2019年上涨了7%，并且其销量是情趣内衣的4倍，最受00后女性青睐。同时，“颜值经济”驱动的口服美容市场受到了女性消费者的关注，显示出巨大的发展潜力。《报告》显示，口服美容产品全年销量2020年同比上涨了100%。

从不同年龄段和不同地区的女性来看，其对健康产品也各有偏好。

《报告》显示，00后比较关注美丽，最爱美瞳、代餐产品和酵素；而90后“人到中年保温杯，枸杞难阻岁月催”，健康管理的观念开始觉醒，最爱HPV疫苗预约、医用面膜和女性益生菌；80后则关注如何变美与抗衰老。

与此同时，不同地域的女性也有着不同的关注点，北方女性偏爱美丽管理，喜欢购买燕窝、酵素和减脂药；相比之下，南方女性则更关注健康管理，体检套餐、HPV疫苗预约和晒后皮肤修复贴是其购物车的常客。

整体而言，随着现今“她力量”“她经济”的崛起，女性群体在社会各领域受到关注的同时，也更加关注自己的身体，成为名副其实的健康消费绝对主力。从基本生理支出、生育支出，到日常保健支出，女性不断探索着新的健康方式，并且在变美的道路上也越来越健康。(严慧芳)