全国爱肝日 专家给出春季养肝五步法

肝脏是人体非常重要的器官，具有解毒、代谢、造血、储血等生理功能。3月18日是全国爱肝日，今年的主题是“维护肝脏，增进健康”。

“熬夜、酗酒、过度用眼、情绪郁结等不健康的生活方式可能导致现代人肝脏受损，而肝脏一旦受到损伤，在发病早期几乎无明显症状，极易被忽视，错过最佳治疗时机。”解放军总医院第五医学中心肝病医学部中医肝病科主任王睿林提示，平时就要注重养护肝脏，春季万物复苏，由寒变暖，正是养肝、护肝的好时节。

养肝第一步要充足睡眠。“中医讲究夜间11点至凌晨3点是经脉运行到肝胆的时间。睡眠过程中，人体会进入自我修复模式，如果经常熬夜导致睡眠不足，身体抵抗力就会下降，影响肝脏夜间的自我修复。”王睿林强调，青少年和中年人每天需睡足8小时；60岁以上老年人应睡7小时左右；80岁以上老年人应睡8到9小时；体弱多病者可适当增加睡眠时间。

养肝第二步要适度饮酒。长期过度饮酒，通过乙醇本身和它的衍生物乙醛可使肝细胞反复发生脂肪变性、坏死和再生，而导致酒精性肝病，包括酒精性脂肪肝、酒精性肝炎、肝纤维化和肝硬化。

养肝第三步要保护眼睛。王睿林介绍，中医上讲，肝藏血、开窍于目，眼睛的健康与肝脏功能息息相关。长期使用电脑、看电视、看手机或者长时间看书，都会造成用眼过度。“久视伤血”，很容易使肝血不足。

对于需要长时间面对电脑工作的人来说，工作一段时间后，应适当休息一下眼睛，可以通过闭目养神、远眺，做眼保健操等方式缓解视觉疲劳，从而达到养肝的目的。

养肝第四步要合理搭配饮食。黄曲霉素可诱发肝癌，霉变的大米、花生和瓜子都可能含有较多的黄曲霉素，不要吃这类食物。此外，胡萝卜、大蒜、菠菜、西兰花、包菜、空心菜、木耳、荠菜、蘑菇、百合等蔬菜营养丰富，可滋补肝脏，应常吃、多吃。

养肝第五步要心态平和。现代社会竞争压力大，人们容易悲观、愤怒、焦虑、抑郁，这些负面情绪都很伤肝。中医认为，容易生闷气的人常肝气郁结，易怒者则会肝气横逆、肝阳上亢，这两类不良情绪都会伤肝。

王睿林建议，要合理安排自己的生活和工作，学会疏导不良情绪。多交一些天性乐观的朋友，遇到不顺心的事多与朋友交流，培养多方面的兴趣爱好，多参加集体活动。