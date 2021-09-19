截至9月18日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

9月18日0至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例66例。其中境外输入病例23例（云南9例，湖北3例，广西3例，四川3例，上海2例，广东2例，天津1例），含8例由无症状感染者转为确诊病例（广西3例，四川3例，天津1例，广东1例）；本土病例43例（均在福建，其中厦门市39例、莆田市4例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例52例，解除医学观察的密切接触者1069人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例544例（其中重症病例5例），现有疑似病例1例。累计确诊病例8792例，累计治愈出院病例8248例，无死亡病例。

截至9月18日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例927例（其中重症病例9例），累计治愈出院病例90126例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例95689例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1179684人，尚在医学观察的密切接触者15791人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例（均为境外输入）；当日转为确诊病例8例（均为境外输入）；当日解除医学观察15例（境外输入13例）；尚在医学观察的无症状感染者365例（境外输入356例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28349例。其中，香港特别行政区12157例（出院11869例，死亡213例），澳门特别行政区63例（出院63例），台湾地区16129例（出院13742例，死亡839例）。