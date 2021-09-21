国内首家“食物银行”入驻电商

本报北京电 （记者熊建）国内首家“食物银行”淘宝店“绿洲盛食社”日前正式开业。店铺内的临期食品都来自商家捐赠。有需要的人群可在网上免费下单，包裹送货上门，不用再前往线下固定领取点。

每天上午，上海浦东新区峨山路的绿洲食物银行门口，排满等待领取食物的人。此外，绿洲银行授权全国各地的304家非营利机构、社区、学校作为分发点，共有5万多名志愿者，参与临期食物的分拣和派发。

绿洲食物银行自2014年底成立以来，共帮助239家食品厂商，“抢救”了1000多吨即将浪费的临期食品，免费发给需要帮助的群众100多万人次。

全球所有食物银行都是传统的线下门店模式，人力成本高、发放效率低、受益群众范围小。此次开通网上食物银行，是为了提升食品分发的速度和效率，覆盖更多人群。同时，网购下单的领取方式，让受助者更有尊严。

随着《反食品浪费法》的出台，“舌尖上的浪费”受到各界反对，性价比高的临期食品被更多人接受。华东理工大学FDA研究中心副主任刘少伟教授表示：“临期食品不等于过期食品，在保质期内正确储存，品质和安全性没有问题，可以放心食用。”

让临期食品发光发热，有助于减少社会资源浪费，还能帮助到真正需要帮助的人群。上海绿洲公益发展中心理事长、“绿洲盛食社”负责人李冰表示，绿洲食物银行未出现过一起投诉和食品安全事故，缘于多年来建立的食品可追溯体系。他们对食品捐赠、入库、分发等每个流程都会详细记录在案；对企业捐赠，有详细的审批流程，除食品安全外，操作卫生、员工健康、运输贮藏过程都是关键指标。“绿洲盛食社”的所有食品，都会执行同样的标准。

中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心主任张永建认为，消费者对临期食品认知越来越理性，为临期食品投入到公益，提供了良好的外部环境，让临期食品物尽其用、减少浪费。特别是近年我国对公路等基础设施以及“新基建”的完善，加上淘宝平台有完善的食品安全监管机制和完善的物流系统，给传统“食物银行”插上数字化的翅膀，让临期食品惠及更多需要帮助的群体。