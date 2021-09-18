中疾控发布新版流感疫苗接种指南 建议这几类人群优先接种

新华社北京9月18日电（记者沐铁城）中国疾控中心近日印发《中国流感疫苗预防接种技术指南（2021-2022）》，建议医务人员；大型活动参加人员和保障人员；养老机构、长期护理机构、福利院等人群聚集场所脆弱人群及员工；重点场所人群以及其他流感高风险人群优先接种流感疫苗。

中国疾控中心表示，目前，全球新冠肺炎疫情仍处于高位水平，且由于新冠病毒变异株的不断出现为疫情发展带来更多不确定性，今年秋冬季新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病出现叠加流行的风险依然存在，增加了防控工作的复杂性和难度。因此，季节性流感防控工作的重要性更加突出。

结合当下新冠肺炎疫情全球大流行背景，指南推荐以下人群为优先接种对象：医务人员, 包括临床救治人员、公共卫生人员、卫生检疫人员等；大型活动参加人员和保障人员；养老机构、长期护理机构、福利院等人群聚集场所脆弱人群及员工；重点场所人群，如托幼机构、中小学校的教师和学生，监所机构的在押人员及工作人员等；其他流感高风险人群，包括60岁及以上的居家老年人、6月龄-5岁儿童、慢性病患者、6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员以及孕妇或准备在流感季节怀孕的女性等。对于≥6月龄且无禁忌证的人群均可接种流感疫苗。

据悉，该指南是中国疾控中心国家免疫规划技术工作组流感疫苗工作组综合国内外最新研究进展，在《中国流感疫苗预防接种技术指南（2020-2021）》的基础上进行更新和修订形成，指南更新的内容主要包括增加了新的研究证据、更新了一年来国家卫生健康委员会流感防控有关政策和措施等方面。

同时，指南适用于从事流感防控相关的各级疾病预防控制机构工作人员，预防接种点的接种人员，各级医疗机构儿科、内科、感染科等医务人员，以及各级妇幼保健机构的专业人员。