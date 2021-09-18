儿童秋季防病 从化“积”开始

▌北京同仁堂中医医院内科副主任医师 沈毅

一场秋雨一场寒，本周北京气温的下降，让市民明显感到了凉意。九月开学季，孩子们在开心返校、享受秋日的凉爽和快乐时，也容易因为穿脱衣服不当而着凉。俗话说，换季时小孩要比成人多穿一件衣服，做好早晚时段的保暖很重要。儿童秋季常见病有哪些？该怎么防治？新手爸妈又有怎样的照顾误区呢？

儿童易患感冒

轻症不容忽视

从中医来看，秋季感冒的病因是“燥邪”，出伏后气候快速变干燥，人体黏膜也跟着变干燥，抵抗力下降使得人们更易患病。儿童年纪越小体内越湿润，因而受燥邪的影响越大、越明显。另外，中医讲儿童是“纯阳之体”“体内三把火”，阳气十分旺盛，所以更容易在干燥的天气里上火，再一受凉可能就感冒了。

相比成人，儿童感冒的病情变化快，从轻到重的时间短，可能早上只是打了一个喷嚏，下午就开始发烧了，因此家长应多加注意孩子的身体状况和病情变化，及时就医，不可掉以轻心。

小孩精力旺盛，且不会准确描述自己哪里不舒服，尤其一些学龄前儿童发烧38度、39度，还活蹦乱跳的，这时新手爸妈就要格外留心了，不能看孩子精神头足、气色好就认为小病不用管。感冒虽是小病，但随着病情的发展，可能会引起一些并发症和难以治愈的后遗症，因此家长应对儿童感冒、儿童发热等“小病”给予足够的重视。

另外，感冒的孩子应注意及时补充水分，以免脱水使病情加重，同时儿童脾胃较弱，积食容易引起脏腑内热，因此饮食上应忌大鱼大肉，多吃一些清淡的食物为佳。

儿童脾胃较弱

小心秋季腹泻

秋季腹泻也是儿童秋季常见病之一。入秋后，有儿童的家庭应格外注意饮食卫生和营养摄入，多吃一些容易消化的食物。孩子脾胃较弱，最好只吃七成饱，减少脾胃的负担。随着天气的转凉，还需看住孩子不再吃冷饮。

我国北方有着“贴秋膘”的习俗，不少家庭都会在秋冬季节里给孩子做大鱼大肉补一补，认为这样可以增强体质。然而，这实际上是个误区。

在过去，冬季里人们能够吃到的食物种类有限，因此才需要通过“补一补”来增强抵抗力。而在食物种类丰富、营养充足的今天，让孩子保持营养均衡的饮食才是正确的做法，忽然更换食谱或增加食量，都会让孩子脾胃的负担加重，更容易患上腹泻等消化系统疾病。

如果孩子患上了秋季腹泻，应及时就医，并以调养为主，多喝水以防脱水，吃清淡易消化的食物，调养个1至2周就能痊愈。如果孩子在秋季食欲不振，也可遵医嘱服用一些开胃醒脾的药品，帮助孩子调理脾胃。

另外，营养不良不只指营养不足，营养过剩、营养摄入失衡也属于营养不良。现在饮食上不科学又缺乏运动的“小胖子”很多，他们更容易在换季时生病。有儿童的家庭最好能在每日三餐中都保持营养均衡的科学饮食，让孩子从小养成良好的饮食习惯，并在日常生活中学习健康营养知识。

儿童过敏难防

注意及时就医

父母有过敏性鼻炎，孩子也容易中招？实际上被遗传的是易过敏体质，而不一定是相同的过敏原，也就是说如果父母对花粉过敏，孩子也会是易过敏体质，但不一定对花粉过敏，也可能出现其他过敏原。

过敏是无法预防的，易过敏体质的人可能对世界上的任何东西过敏，因此最重要的是在出现过敏症状时及时就医，明确过敏原，获得有效的治疗。

如果儿童曾在生病就医时用过抗生素，肠道菌群会受到一定的影响，因而更容易对外界过敏，在日常饮食中适量补充一些益生菌，则有助于改善易过敏体质。

小贴士

儿童用药和成人用药有什么区别？

不少家长习惯冲半袋板蓝根或感冒冲剂给感冒的孩子喝，这样到底对不对呢？不同于西药对儿童和成人有着严格的区分，中成药对此的界限比较宽松，服用小剂量的成人感冒药也是可以的，但还是建议带孩子就医，不要轻易使用成人药，对症下药才能好得快。

那么问题来了，都是用来治疗感冒的，儿童用药和成人用药到底有着怎样的区别呢？

一是儿童用药口感相对好些，孩子更容易入口；二是儿童感冒不少是由于积食引起脏腑内热、再外感病邪而引发的，因此消食化积是关键，儿童感冒用药中多加入了调理脾胃的成分，通过清内热而治疗儿童感冒。

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