中疾控：疫情输入风险持续存在 建议旅行归来自我观察14天

人民网北京9月18日电 （记者孙红丽）近日，中国疾控中心在官网发布2021年中秋国庆假期健康提示称，2021年中秋国庆假期，境外疫情仍将高水平流行，境内发生输入疫情以及续发本地传播风险也持续存在，建议旅行归来应自我观察14天。

中国疾控中心指出，我国境内持续输入新冠肺炎病例，本土疫情总体处于零星散发状态，局部地区聚集性疫情时有发生。目前全球疫情正处于第三次高峰的高位平台期，境外很多国家和地区新冠肺炎疫情仍然持续流行。

中国疾控中心提示，当前境外多国疫情严重，个人出境旅行感染风险高。根据各地防控政策，入境人员须提供严格的双阴性检测证明（有疫苗接种史者仅需核酸检测阴性），入境后需隔离医学观察14天外加7天居家健康监测。建议个人充分权衡出行时机和必要性，避免非必要的跨境旅行。如非必要，建议暂时不要前往境内中高风险地区。

中国疾控中心提示，节假日期间，要加强自我防护，坚持佩戴口罩、保持社交距离、做好个人卫生，保持环境通风良好。避免到人群聚集、空间密闭、通风较差场所活动。旅行前，提前了解目的地新冠疫情防疫政策措施，并备好口罩、手消毒液、消毒湿巾等个人防护用品。

旅行期间，乘坐飞机、火车、汽车、轮船等交通工具时要遵守秩序和乘务人员管理要求，全程佩戴口罩，做好手卫生，并妥善保存票据以便行程查询。如旅途中出现发热、干咳、乏力、嗅觉味觉减退或丧失等症状，在做好防范感染他人措施的情况下，应立即到就近的医疗机构就诊，并取消或中止旅行。

中国疾控中心还提出，旅行归来，应自我观察14天，一旦出现可疑症状，在做好防范感染他人措施的情况下，应及时就医并主动告知医生自己的旅行史。

另外，节假日期间，还应按照安排接种疫苗，不要因为旅行影响疫苗接种。