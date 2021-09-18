夜间经济越来越“香” 营造新“蓝海”

中秋小长假将至，各地准备了丰富多彩的文旅消费活动，其中也包括形态多样各具特色的夜间活动。当赏月文化遇到夜间经济，别样的精彩值得期待。

夜间经济正在越来越“香”。一项关于城市居民消费习惯的调查报告显示，60%的消费发生在夜间，一些大型商场每天18时至22时的销售额占比超过全天的50%。有市场研究报告分析认为，2020年我国夜间经济发展规模超过30万亿元，预计2021年将增至36万亿元。近年来，从中央到地方各层面出台多项支持夜间经济发展的政策措施，各地纷纷推出夜间惠民消费活动，夜间经济进一步升温。集“食、游、购、娱、体、展、演”等多元业态于一体的夜间经济，正在成为城市消费的新“蓝海”、城市竞争的新“赛道”。

无论是从其重要作用还是复合形态来看，夜间经济都不应只是随意端出的“快餐小炒”，而应成为用心、用情烹制的“主菜大餐”，能否色香味俱全，能否让市民和游客满意，考验着城市的精细管理能力。

多点生活气，延展夜间经济体验时空。夜间经济是衡量城市经济活力的重要指标。当暮色四合华灯初上，告别一天的忙碌，属于自己的时间刚刚拉开帷幕。为更好满足人们的个性化、多层次、品质化的夜间消费需求，要提供差异化、多元化的夜间生活选项，营造更多可触可感的消费场景，着力提升城乡居民获得感和游客满意度。在配套服务方面，完善夜间交通、安全、环境等措施，提高夜间消费便利度和活跃度，使夜间经济既充满活力又规范有序。

多点文化味，铺厚夜间经济内涵底蕴。目前，个别地区的夜间经济项目仍局限于“吃着火锅唱着歌”的阶段，消费场景尚显单调，同质化、低水平现象比较突出，既缺少丰富多元的业态，更缺少对优秀传统文化和本地特色资源的挖掘。目前，康养、文化、休闲、健康等日益成为人们对夜间经济的重要需求。夜间经济不仅要满足城乡居民吃喝玩乐的基本需求，更要增强文化内涵，以“文化磁力”放大城市魅力，激活消费潜力。在这方面，不少城市已经做出尝试，微演艺、行浸式夜游、文创集市成为夜间经济的重要活力因子。比如，行浸式光影演艺体验《夜上黄鹤楼》去年国庆期间一经推出，便成为武汉新的热门打卡项目；西安大唐不夜城以盛唐气象直击观众，令人流连忘返。此外，“博物馆奇妙夜”、24小时书店等活动也解锁了夜间经济新地图。

多点年轻态，演绎夜间经济更多精彩。青年群体是夜间经济消费较为活跃的主体，他们在生活休闲、社交、自我提升等方面具有广泛的需求。有调查显示，在夜间文娱项目上，青年群体最爱看电影，占比超过50%，其次是聚会、运动健身和KTV，占比超过三成。此外，剧本杀、密室逃脱等体验式消费项目也是许多年轻人的选择。夜间消费日益呈现出年轻化、亲子化、高端化的特点，这需要各地加强对消费者需求的调查研究，丰富产品供给，培育新型业态，并善于运用数字技术作为呈现形式和管理手段，让夜间经济愈加精彩。