解决临期食品浪费问题 “食物银行”线上开业

9月16日，“绿洲盛食社”淘宝店正式开业，店铺内的临期食品都来自商家捐赠。有需要的人士可在淘宝App上搜索“绿洲盛食社”或“绿洲食物银行”免费下单后，包裹会送货上门，不需要再前往线下固定领取点。

绿洲食物银行相关负责人介绍，该银行自2014年底成立以来，共帮助239家食品厂商，“抢救”了1000多吨即将浪费的临期食品。同时，免费发给需要帮助的群众100多万人次。全国各地有该银行授权的304家非盈利机构、社区、学校作为分发点，共有5万多名志愿者，参与临期食物的分拣和派发。以在上海浦东新区峨山路的绿洲食物银行门口为例，每天上午都会排满等待领取食物的人。

该负责人表示，此次开通网上食物银行，是为提升食品分发的速度和效率，覆盖更多人群。同时，网购下单的领取方式，让受助者更有尊严。“绿洲盛食社”还将借鉴绿洲食物银行防止食品浪费的办法：领取食物需要核实身份，每人每天限领一份等，把有限的食物，送给最需要的人。

华东理工大学FDA研究中心副主任刘少伟表示：“临期食品不等于过期食品，在保质期内正确储存，品质和安全性没有问题，可以放心食用。”

“绿洲食物银行对食品捐赠、入库、分发等每个流程都会详细记录在案；对企业捐赠，有详细的审批流程，除食品安全（生产经营许可证、生产日期、保质期等）外，操作卫生、员工健康、运输贮藏过程都是关键指标。‘绿洲盛食社’的所有食品，都会执行同样的标准。”上海绿洲公益发展中心理事长、“绿洲盛食社”负责人李冰说。

中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心主任张永建提出，消费者对临期食品认知越来越理性，为临期食品投入到公益，提供了良好的外部环境，让临期食品物尽其用、减少浪费。特别是近年我国对公路等基础设施以及“新基建”的完善，加上淘宝平台有完善的食品安全监管机制和完善的物流系统，给传统“食物银行”插上数字化的翅膀，让临期食品惠及更多需要帮助的群体。