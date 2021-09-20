全国爱牙日：从小养成刷牙习惯 一生乐享健康生活

今年9月20日是第33个全国爱牙日。近日，人民网记者采访了北京大学口腔医院院长、中华口腔医学会副会长郭传瑸，带您了解影响孩子一生的爱牙好习惯。

“口腔健康和全身健康关系非常的密切，可以说口腔健康是全身健康的基础。”郭传瑸表示，家长在培养孩子口腔卫生习惯中起到重要作用。从孩子出生开始就要注意口腔卫生。3岁之前需要家长给孩子做口腔护理，3岁到6岁时家长需要逐步教孩子口腔清洁，并辅助孩子保持口腔卫生，6岁以后家长需要监督孩子养成良好的口腔卫生习惯，并进行必要的指导。

需要为孩子养成哪些口腔好习惯呢？郭传瑸介绍，首先是要保持口腔清洁。出生后六个月内，家长可用软纱布给孩子清理口腔。牙萌出后，家长可用儿童专用牙刷帮孩子清洁口腔。家长要科学使用牙线，帮孩子把牙间隙里面的食物残渣及牙菌斑清理出来。一般不要给孩子使用牙签，以防对牙龈有刺激。同时，郭传瑸建议给孩子多吃新鲜水果和蔬菜，因为其中的纤维能在咀嚼的过程中帮助清洁牙齿。不容易清理的软、细、黏的食物要尽可能少吃，要科学合理地吃含糖的食物。

对于儿童而言，龋病是常见的口腔疾病。“龋病不会自愈，如果没有及时治疗会不断发展，从牙表面发展到牙髓到牙根尖周围感染，再到牙槽骨感染。”郭传瑸介绍，窝沟封闭是一种不错的预防龋病的手段，使用含氟牙膏或去医院涂氟也可以帮助孩子减少龋病。此外，龋病早期可能没有症状，家长不易发现，定期带孩子到医院做检查也是必要的。

儿童好动常有磕碰，难免出现牙外伤。郭传瑸表示，如果孩子的牙掉出，发生了完全脱位，要在最短时间内找到脱落的牙，掉出的牙可以再植，一般半小时内成功率较高。在去医院就医前，不要拿手帕、纸、消毒纸巾包住牙，而要捏着牙冠，在不触碰牙根的情况下，用干净的清水冲洗。洗净后的牙如果能在牙槽窝里待得住就将其塞回，如果不行就用生理盐水、鲜牛奶浸泡，或是家长将牙含在舌下，使牙保持潮湿的状态。