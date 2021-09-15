直播预告：儿童口腔健康和心理健康有什么联系？听专家来“解谜”

今年的全国爱牙日期间，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请专家科普口腔健康相关话题，特别是关注儿童口腔健康的细分话题。

9月22日15:00至16:00，中国牙病防治基金会理事长、北京大学口腔医院主任医师葛立宏，四川大学华西口腔医院心理专业工作室负责人/唇腭裂外科护士长、国家二级心理咨询师、心理督导师、四川省护理学会心理护理专委会候任主委龚彩霞将做客“人民好医生”APP直播间，为大众科普儿童口腔健康和心理健康的相关常识。欢迎届时收看。

专家简介：

葛立宏，中国牙病防治基金会理事长、北京大学口腔医学院主任医师、博士研究生导师，享受国务院特殊津贴专家。

亚洲牙齿外伤学会副会长；全球零蛀牙联盟中国区联合主席；北京大学干细胞与生物材料协同创新中心学术委员会主任委员；中华口腔医学会儿童口腔医学专业委员会第三、四届主任委员； 北京市健康教育协会副会长；科协儿童口腔医学首席科学传播专家，国际儿童牙科杂志等7本中英文杂志编委；国际牙医学院院士；香港牙科学院荣誉院士。

龚彩霞，副主任护师、国家二级心理咨询师/心理督导师/心理危机干预专业认证师资。四川大学华西口腔医院心理专业工作室负责人、唇腭裂外科护士长/心理咨询师。

四川省护理学会心理护理专委会候任主委；中国心理卫生协会护理心理专委会委员；中国生命关怀协会人文护理专委会委员；西部精神医学会儿童专委会委员；四川省心理学会医学心理专委会委员；中华口腔医学会唇腭裂专委会委员等。

口腔健康状况与心理因素是彼此关联、相互影响的。部分人可能因工作压力大、生活作息紊乱、饮食不规律或不良情绪积聚等原因，出现牙痛、牙龈红肿等症状。

有相关研究表明，心理因素是部分口腔疾病发病的重要原因之一，如口腔黏膜病、牙周病、颞下颌关节病等。此外，口腔疾病易诱发病人的心理反应，如常见的牙痛、颌面部损伤、头颈肿瘤、牙颌面先天畸形（如唇腭裂）所致的容貌及形象紊乱等，以上问题均可不同程度导致病人心理行为的改变，甚至引发心理疾病。

究竟心理因素是如何影响口腔疾病的？两者之间又存在怎样的关联？欢迎收看本期直播。

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