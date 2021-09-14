莆田疫情警示校园防疫必须警钟长鸣

江苏等地的疫情基本平息之后，福建莆田又暴发疫情。

据福建莆田市官方通报，从9月10日该市报告首例新冠核酸阳性病例，截至9月13日16时，福建莆田市累计报告新冠病毒核酸阳性76例，其中新冠肺炎确诊病例48例，无症状感染者28例。媒体梳理官方公布的流调数据发现，学校成了此次疫情一个重要传播点，新冠疫情或已经在福建莆田市仙游县枫亭镇一小学隐匿传播了10天。

疫情防控不能儿戏，人员密集的校园更是重中之重。莆田疫情再度警示校园防疫必须警钟长鸣。经历一年多的战疫，校园疫情防控虽然已经积累了很多经验，但依然不可掉以轻心。经专家研判，一名新加坡入境的学生家长林某杰疑似为本次疫情源头，其两个孩子都感染了新冠病毒，成为无症状感染者。该家长8月4日乘航班从新加坡入境厦门，经“14+7” 的医学隔离观察，8月26日解除隔离，9月10日新冠核酸结果阳性。

莆田疫情的暴发固然与新冠病毒的传播密切相关，可在另一方面也暴露出当地学校的疫情防控工作依然存在一定疏漏。为了确保学生的安全，很多地方的学校普遍要求孩子和家长在开学前14天无特殊情况不得离开本地，有中高风险地区旅居史或从境外回来的人员更是排查的重点。

林某杰从境外归来，虽然经“14+7”的医学隔离观察后解除了隔离，但有没有考虑到可能还存在隐患呢？他回家6天后，其家庭成员林某发在9月1日正式开学上课，学校有没有掌握到家长从境外归来这个情况？有没有要求孩子开学前做一次核酸检测？据莆田市疾控中心主任凌龙美介绍，此次疫情的发现，源于当地对开学后的在校学生例行开展每半个月10％核酸适时抽检。如果没有这样的例行抽检，其后果可能不堪设想。

秋季开学前，教育部对学生返校提出三条硬性标准：学校疫情防控条件达不到当地疫情防控要求的，不能返校；学校各项防控措施落实不到位的，不能返校；有效应急预案和演练落实不到位的，不能返校。根据教育部的要求，北京规定有京外中高风险地区旅居史的中小学师生等暂不返京，京外低风险地区的中小学幼儿园师生员工要尽快返京，在京满14天后持48小时内核酸检测阴性证明方可返校。现在看来，这种慎重其事确有必要，特殊群体理应特殊对待，防控措施要更周密细致些。

从严从紧从细落实校园防疫，还应该在常态化防控上做足文章。未来人类与新冠疫情抗争将面临病毒不断变异的现实，要做好长期抗疫的充分准备。除了加强对疫情防控措施落实督导检查，严格校园重点场所环境消杀，落实勤洗手、常通风等常规防控措施之外，还要立足长远，强化学校卫生和健康教育，帮助学生掌握必要的卫生技能、养成健康的生活方式。