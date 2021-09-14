科学运动才能保障健康安全

近日，笔者身边的两位朋友因为运动受了伤。一位是在练习瑜伽时，扭伤了腰，另一位是在跑步时，膝盖突然感到异常疼痛。

运动，不要盲目模仿。一些网络上的“运动视频”非常火爆，也有不少粉丝盲目模仿。但是，每个人的身体柔韧性有差异，加上运动时具体环境不同，一些看起来轻松的锻炼动作，一些网友模仿后就有可能发生意外损伤，甚至是锻炼事故。

运动，要循序渐进。一些很常见的运动，比如步行、跑步，一些人运动后却感到身体不适，甚至会引发猝死的意外，这其实和运动量有关。一些平时很少锻炼的人，参加锻炼后，更是要注意对运动强度和时间的把握。我们常说，一口吃不成一个大胖子，其实，运动也一样，必须遵守循序渐进的原则。

对于崇尚健康，希望通过健身锻炼来提升生活品质的市民来说，事先向医生咨询，选择适合自己的运动方式，科学适度运动，更有价值和现实意义。