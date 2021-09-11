截至9月10日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

9月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例25例。其中境外输入病例24例（云南13例，河南3例，上海2例，福建2例，广东2例，山西1例，四川1例），含5例由无症状感染者转为确诊病例（河南2例，广东2例，四川1例）；本土病例1例（在福建莆田市）。无新增死亡病例。新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例50例，解除医学观察的密切接触者1197人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例606例（其中重症病例7例），现有疑似病例3例。累计确诊病例8592例，累计治愈出院病例7986例，无死亡病例。

截至9月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例731例（其中重症病例7例），累计治愈出院病例89786例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例95153例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1169405人，尚在医学观察的密切接触者12090人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者21例，其中境外输入16例，本土5例（福建4例，均在莆田市；广东1例，在广州市）；当日转为确诊病例5例（均为境外输入）；当日解除医学观察19例（境外输入18例）；尚在医学观察的无症状感染者371例（境外输入345例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28270例。其中，香港特别行政区12138例（出院11838例，死亡212例），澳门特别行政区63例（出院62例），台湾地区16069例（出院13742例，死亡839例）。