世界急救日：三步抓住心肺复苏“黄金四分钟”

人民网北京9月11日电 （记者乔业琼）9月11日是世界急救日，为让更多的人掌握应急救护知识和急救技能，在突发紧急情况时及时挽救生命，人民网采访北京朝阳医院急救科副主任医师腾飞，为广大网友讲解心肺复苏的相关知识。

作为抢救心脏骤停患者的重要措施，为什么心肺复苏有“黄金四分钟”的说法？对此，腾飞分析说，患者一旦发生心脏骤停，组织器官会瞬间失去血液和氧气的供应，导致全身处于缺血缺氧状态。因为人体各个脏器对缺血缺氧的耐受时间是不一样的，其中最脆弱的器官是大脑。通常情况下，大脑如果缺血缺氧超过4分钟，就会产生不可逆的损伤，比如脑细胞的水肿甚至死亡，因此及时实施心肺复苏非常重要。“建议在4分钟内开始胸外按压，以建立人工循环，使各脏器恢复血液供应。”腾飞说。

在日常生活中，如果突然遇到有人昏倒该怎么办？腾飞强调，一定要在确认现场环境安全的前提下，按照以下步骤实施：

第一步：判断意识、呼吸、脉搏。需要拍打患者肩膀并在两侧耳边大声呼叫，判断意识状态，如果没有意识，请旁人帮忙呼叫120。观察胸廓起伏，判断是否有呼吸，触摸颈动脉，查看是否有搏动。一旦判断患者为心脏骤停，需要立即予以心肺复苏。

第二步：胸外按压。保持患者仰卧于地面或硬板上，施救者可采用跪式紧靠患者胸部右侧，将双手掌根重叠，置于胸骨中、下1/3，两手手指交叉，双肘关节伸直，双肩在患者胸骨上方正中，肩手保持垂直用力向下按压，利用上半身的体重和躯干肌肉的力量，垂直向下按压，下压深度为5～6厘米，并充分回弹且双手不离开患者胸壁，按压频率为100～120次/分钟。按压应平稳，用力要均匀，有规律地按压，不能间断。

第三步：人工通气。清除患者口鼻异物、假牙、呕吐物等，打开气道，即一手置于前额，使头后仰，另一手的食指与中指置于下颌，使下颌尖、耳垂的连线与地面垂直。经过培训的人员，可在30次按压之后，给予2次人工呼吸，维持五个循环后再次进行评估。未经过培训的人员或不便人工呼吸的情况，持续不间断地进行按压2分钟后，再次进行评估。

腾飞表示，在连续做“30次胸外按压、2次人工通气”五个循环之后，或者“持续按压2分钟”后，再判断患者是否恢复了颈动脉搏动，如果患者仍然没有恢复自主循环，需要双人交换角色，重复以上步骤。

考虑到大部分情况下心脏骤停的根源在于室颤，腾飞推荐使用AED帮助除颤，以便大幅提高心脏骤停患者的存活率。“需要注意的是，整个心肺复苏过程需要持续有效地进行，直到救护车到达现场。”腾飞补充说。