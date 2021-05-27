“巨婴”呼叫120暴露急救认知差异

如果你走路时脚后跟被人撞了下，会作何反应？大部分人都会拉好鞋继续赶路。但前几天，上海一名女子在地铁1号线上海火车站换乘通道里，被后方一辆婴儿车轧了下脚后跟，她立即拨打了110和120，等警察和救护车医护人员到场后，却在现场等了她半个多小时，原因是她要等她爸爸来陪她。

救护车和急救人员是紧缺资源，该女子因为鸡毛蒜皮的小事，不仅让救护车空跑一趟，而且还长时间不让离开，其自私的程度和应变能力之差，让人感到惊讶。在她无理占用救护车的这段时间里，很有可能有重症病人在焦急地盼望着救护车。正因如此，这位女子受到公众的责备，理所应当。

这起事件涉及一个社会热点议题，即病情达到何种程度，才应该呼叫120？该女子的特殊之处在于，她是一个长不大的“巨婴”，这只是降低了本人呼叫120的标准，增加了她呼叫的随意性，但并没有改变争议的内容。不管别人怎么理解，也不管出于何种原因，她本人是认为自己需要获得急救的，否则，她就不至于坚持到医院做一番检查了。“巨婴”以极端的方式，抛出了一个普遍性的议题。

社会是多元的，每个人的知识结构、社会经历、判断能力都千差万别。对于病情轻重，很多人都有“看走眼”的时候，他们要么心情紧张，要么因为医学知识欠缺，或因娇生惯养、独立能力差等原因，把小事当成大问题。一位焦灼的母亲和一位“巨婴”女儿，可能犯同样的判断错误。

随意拨打120急救电话，将导致救护车“空跑”，使急救资源更显紧缺。为了减少随意拨打120的现象，在提高全民健康素养和对病情的判断力之外，还应该在急救体系建设方面寻找对策，用制度来提升急救资源的使用效率。

一些地方在这方面进行过不少有益探索，比如将转运分为急救与非急救转运、对急救进行分级分类救护等。按照类似分类方法，这位女子应归于非急救类救护范围，急救中心可给予靠后保障，如果救护车等待的时间较长，还可以按照规定收取费用。如此不仅可将急救资源用到刀刃上，还能抑制一些人随意呼叫急救电话的冲动，有力减少“巨婴”空耗急救资源的现象。