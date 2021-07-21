中国救援医学学会会长：从快从速做好急救工作

人民网北京7月21日电 （记者乔业琼）近日，河南多地降雨突破了历史极值，降水持续时间长、发生区域集中，给当地民众生产生活带来极大影响。对此，中国救援医学学会会长李宗浩表示，现在最关键的问题是急救，要从快从速做好相关工作。

李宗浩分析说，应对自然灾害，关键在于早预防、早布局、早处理。针对这次极端特大暴雨的袭击，一定要及时修复公共卫生体系，保障城市日常供应，密切监控一切可能发生的疾病。“这既是相关部门的要事，也是关乎广大人民群众生命健康和身体安全的大事，共渡难关，人人有责。”李宗浩说。

受暴雨和积水的影响，很多食物和用水都会产生污染，对此，李宗浩建议，家里的冰箱一定要保持干净卫生，腐败变质的食物要及时处理，不能再吃了。“如果发生发热、呕吐、腹泻等突发情况，一要报告，二要隔离。千万不要觉得问题不大，擅自主张而不去上报。”李宗浩强调。

“除了突发疾病，慢性疾病也要引起重视。”李宗浩表示，在日常的生活环境中，慢性病人用药护理、就医问诊都有一定的时间要求，容易被特殊情况打乱正常节奏。比如心脏病患者，容易受外界影响，诱发心肌梗死，黄金抢救时间就十几分钟，作为亲人、邻居等身边人，一定要对他们多加关心和爱护，遇到问题及时寻求帮助，尽量把有关不利因素降到最低。

李宗浩表示，功在平时，用在急时，这次洪涝灾害，更凸显了平时科普急救知识的重要性。洪涝灾害极易引发溺水事件，紧急进行正确有效的心肺复苏非常重要，甚至像日常小伤口的处理和包扎，在关键时刻，也是非常有用的。

最后，李宗浩建议，如果条件允许，可以制作一个简单的家庭急救包，包括常用药、急救药等药品，创可贴、纱布绷带等外伤包扎的医用材料，用于消毒、杀菌的碘伏棉棒等。需要注意的是急救包内的物品不是一成不变的，可以根据每位家庭成员各自的身体健康状况灵活调整，随身携带，方便及时取用。