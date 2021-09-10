林南：以药品“适老化改造”关爱和服务老年群体

9月9日，由人民网·人民健康联合《中国摄影》杂志、北京师范大学启功书院主办，河北百善药业有限公司协办，药品安全合作联盟支持的“您好，阳光老人”——2021中老年书画摄影展示活动在北京正式启动。河北百善药业有限公司总裁林南表示，老年人群的衣食住行、健康、娱乐和生活等方面存在非常庞大的需求。对泛年龄产品进行“适老化改造”，使其更适合老年群体使用，将是未来每个有担当的企业积极实践和探索的事。

河北百善药业有限公司总裁林南

据第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口超过2.6亿。老年人群的衣食住行、健康、娱乐和生活等方面存在非常庞大的需求。

林南介绍，公司自成立以来，以专业做中老年专用药作为企业精准定位，十几年来致力于研究中老年人的特殊体质，与药品专家深入探讨中老年用药安全问题，并与中国和国际上的安全用药组织共同传播和呼吁“中老年要用中老年的专用药品”的科学用药理念。

“作为制药企业，我们始终从遵守人体自然科学的角度去关爱每一位老年人。”林南表示，百善药业“阳光老人”中年人专用药最初的研发理念，就是力求中老年专用药在治病的同时，能够最大化地减少药品对器官的伤害和负担；为促进老年群体安全、正确地用药，避免出现了药物漏服、少服、多服等情况，公司推出的“阳光老人一次一窝”专利包装，对专用药品每次服用量进行打包并标注服用时间段，以药品适老化改造为中老年朋友提供更好的服务。

林南提出，随着我国人口老龄化的加剧，提高老年人晚年生活质量任重道远。公司也力求通过产品和服务，关心关爱老年群体，为提高老年人的生活品质，持续提供健康服务。

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