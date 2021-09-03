“您好，阳光老人”2021中老年书画摄影展示活动启动

为进一步丰富老年人的精神文化生活，展现新时代老年人的精神面貌和书画摄影才能，弘扬中华民族敬老、爱老、助老的传统美德，由人民网·人民健康联合《中国摄影》杂志、北京师范大学启功书院主办，河北百善药业有限公司协办，药品安全合作联盟支持的“您好，阳光老人”——2021中老年书画摄影展示活动，将于9月9日在北京正式启动。

本次活动将于2021年9月9日至2022年6月9日举办，面向50岁以上的中老年书画摄影爱好者，征集“书画摄影与健康”为主题的作品，内容体裁不限。

集中征集作品时间为2021年9月9日至2022年3月31日，展示时间为2022年4月2日至2022年4月30日，通过初选的作品将在人民健康App（扫描文末二维码即可参与活动）活动专区进行展示。在此期间，公众可登录人民健康App“2021中老年书画摄影展示活动”活动专区，支持推荐自己喜爱的作品。

2022年5月中旬，活动推荐委员会将采用“公众推荐+专家推荐”的方式，按照书法、美术、摄影类别，推出A类、B类、C类入展作品。本次活动的总结会拟于2022年6月在北京举行。