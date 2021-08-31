药品说明书也要“适老化”

“随着我国社会老龄化进程加速发展，部分药品说明书存在字号过小的情况，对于广大患者，尤其是中老年患者，在安全、合理用药方面存在一定不便。”近日，国家药监局在答复政协第十三届全国委员会第四次会议第4276号提案时指出，将进一步研究规范药品说明书相关管理，持续提高药品说明书的可读性。

前些年，网上流传着这样一道初中物理题目：“药品说明书字太小，为了看清楚，可使用的仪器是——选项包括：放大镜、凸透镜、平面镜、望远镜、显微镜。”题目虽然考查的是物理知识，却也从侧面折射出药品说明书字号太小，存在阅读障碍的现实问题。

药品说明书是载明药品重要信息的法定文件，是选用药品的法定指南。根据《药品管理法》，“标签或者说明书应当注明药品的通用名称、成分、规格、上市许可持有人及其地址、生产企业及其地址、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、适应症或者功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应和注意事项。”由于内容较多，一些企业为了节约成本，往往在巴掌大的纸上密密麻麻印满文字。看似该有的信息一样不少，实际上可读性不强，老年人即使戴上老花镜，也很难看清楚。

随着我国人口老龄化进程不断推进，中老年用药群体日渐庞大，药品说明书信息辨识度低不仅给中老年群体造成不便，更直接影响用药安全。同一种药品，不同药企的产品往往单位含量不一，服用片数和次数也不同。如果不能看清楚说明书，单凭老经验服药，很容易带来风险。

眼下，公共服务“适老化”问题引发关注，一些地方和部门纷纷针对老年人改进办事流程，优化生活场景，一些互联网企业相继推出适老版网页、适老版APP。同样，药品说明书也需要进行“适老化”改造，帮助老年人更为便捷地识读药品信息。

首先，统一规范字号。无论是《药品管理法》，还是《药品包装、标签和说明书管理规定》，都只笼统提到“说明书中的文字应当清晰”，对于说明书的纸张大小、字体字号等，法律并没有具体规定。在现实生活中，印得清晰不等于读得明白，药品说明书的可读性亟待予以保障。去年征求意见的《食品标识监督管理办法》，拟规定“生产日期、保质日期的文字高度不得小于3毫米”。有关部门不妨参照这一规定，也给药品说明书的字号立个规矩，明确下限，以提高药品说明书的可读性。

其次，用好信息手段。除了调大字号外，充分运用互联网信息技术也是重要方法。去年6月，陕西省药品监督管理局出台《关于在药品包装标签上印制药品说明书二维码的指导意见》，率先提出在药品包装标签上印制说明书二维码。患者可以通过微信扫描二维码，获取电子版说明书，并根据需要自行调整说明书的字体大小，简单方便。这一做法值得其他地方借鉴推广。

在此基础上，还可以进一步拓宽信息服务内涵，包括增加语音播报功能，将药品重要信息制作成短视频等，切实减少中老年患者在阅读药品说明书过程中遇到的障碍。漫画/陈彬