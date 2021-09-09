OPPO开放共享两项自研人工智能算法 助力医生诊断科研工作

9月7日，OPPO正式将自研“新冠肺炎辅助诊断科研平台”“高精度羽量级人脸分析开发套件（SDK）”分别共享给北京大学医学部、北医三院。“新冠肺炎辅助诊断科研平台”可辅助医生快速完成新冠肺炎疑似患者的筛查和诊断。基于此平台，北京大学医学部能持续研发迭代、针对肺部病变区域做量化分析，辅助愈后分析、疗效评估以及药物研发等。“高精度羽量级人脸分析开发套件”通过对人脸的关键点、位姿的精准、实时分析，结合北医三院运动康复的专业知识，可以帮助缓解患者的颈椎疼痛症状，通过面部肌肉训练的方式，帮助面瘫患者做恢复性训练，对早期疾病起到预防和辅助治疗的作用。

在去年11月举行的OPPO INNO Day未来科技大会上，OPPO副总裁、研究院院长刘畅表示，OPPO会将“新冠肺炎辅助诊断科研平台”共享给相关医疗机构，助力一线医生肺炎诊断和医疗科研工作。

据介绍，“新冠肺炎辅助诊断科研平台”采用来自近七百位病人的约14万张CT影像，对深度学习算法模型进行持续训练。与同类模型相比，OPPO自研算法模型充分利用了胸部CT的空间信息，通过逐层检测，在保持对新冠肺炎和普通肺炎的高识别准确率的同时，还能自动定位可能存在的病灶区域。

OPPO智能感知首席科学家郭彦东表示：“希望在OPPO和北大医学部的共同努力下，能把基于公开数据训练的模型、方法与实际工作场景、需求相结合，建立大样本、标准化的数据集，协调各医院开展多中心研究，帮助该平台算法、技术水平不断升级，使精准检出率不断提高，误差率不断降低，诊断质量不断提高，成为医生的好帮手。”

北京大学医学部产业管理办公室副主任兼技术转移办公室主任沈娟表示：“通过与OPPO共建智能健康协同创新实验室，北大医学部有了‘新冠肺炎辅助诊断科研平台‘这样的工具，希望能够大大减轻医务工作者的负荷、提升诊断效率，并在未来的疾病研究中发挥更长远价值。”

“高精度羽量级人脸分析开发套件”搭载在OPPO全系列手机，可以快速、精准的检测人脸、人体等位姿。通过颈椎康复小游戏的方式，帮助用户针对颈椎问题进行相应的“康复训练”，改善颈椎问题。此次“高精度羽量级人脸分析SDK”结合北医三院的颈部健康模型，准确实时输出颈部多维度的旋转信息，不需要专门的软硬件单独产品的研发。用户使用OPPO手机免下载、免安装、不限次数，随时随地可以免费使用，方便快捷。

北京大学第三医院骨科副教授周非非表示：“颈椎病已经呈趋年轻化发展，早期干预与前期治疗尤为关键。北医三院基于OPPO的‘高精度羽量级人脸分析SDK’，为大家带来颈部健康评测管理模型，让用户在游戏娱乐中，就能对颈椎起到一个恢复与治疗的作用，非常符合我们国家公共卫生发展的大趋势。”

OPPO相关负责人表示，在医学影像诊断环节，人工智能正在发挥越来越大的作用。基于OPPO在计算机视觉、深度学习等AI细分领域的技术积累，未来会将更优秀的算法模型或科研平台输出到合作医疗机构。