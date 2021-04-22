宁夏推进人工智能辅助诊断体系建设

本报银川4月21日电 （记者禹丽敏）记者日前获悉：宁夏将投资3900万元，在银川市、石嘴山市、吴忠市、中卫市的13个县（区）进一步推动人工智能辅助诊断体系建设。

构建人工智能辅助诊断体系是宁夏“互联网+医疗健康”示范区建设规划的重点内容之一。2020年，宁夏卫健委通过实施“人工智能辅助诊断”民生工程项目建设，在宁夏南部山区的9个县（区）建设了人工智能辅助诊断体系。这一体系运行以来，已累计开展智能辅助诊断107.44万人次，规范电子病历78.21万份，有效提升了基层医生诊断能力和基层电子病历规范化水平，病历规范率提高到94.97%。同时，人工智能辅助诊断体系还提升了对高血压患者血压、糖尿病患者血糖的有效控制率。

宁夏回族自治区卫健委主任宋晨阳介绍，基层医疗卫生机构医务人员对常见病的诊断能力不强是宁夏医疗卫生服务能力建设的突出短板，也是影响群众看病就医质量和获得感的一个瓶颈。人工智能辅助诊断体系可帮助基层医生更加准确地对66种常见病、多发病进行诊断，提高基层诊疗水平。

《 人民日报 》（ 2021年04月22日 13 版）