疫情之下，人类命运共同体理念更加深入人心（全球抗疫复苏中的中国贡献⑤）

当前，疫情起伏反复，病毒变异频繁。中国用实际行动践行人类命运共同体理念，展示中国继续支持全球抗疫合作、推动构建人类卫生健康共同体的坚定决心，赢得国际社会越来越多认可和支持。经历疫情考验，人类命运共同体理念更加深入人心。

守望相助 携手抗疫

各国互相声援支持，在线分享抗疫经验，及时援助抗疫物资，捐赠出口新冠疫苗，开展疫苗生产合作……自疫情发生以来，国际社会支援中国抗疫的温暖行动，中国积极参与全球团结抗疫的切实作为，共同谱写了人类卫生健康共同体的生动篇章。

中国不会忘记，在中国国内疫情防控形势最艰难的时候，国际社会的真挚关切和倾力支援，为中国抗疫注入汩汩暖流。全球170多个国家领导人、50多个国际和地区组织的负责人以及300多个外国政党和政治组织，向中国领导人来函、致电或发表声明，以多种方式表示慰问和支持。77个国家和12个国际组织为中国抗疫提供捐赠。蒙古国在前期捐款的基础上向中国赠送3万只羊，巴基斯坦第一时间调集公立医院库存医用物资捐助中国……国际社会每一份援助，各国人民每一声“加油”，中国人民都铭记在心。

世界有目共睹，在全球疫情蔓延的严峻形势下，中国始终积极参与全球团结抗疫进程，尽己所能分享抗疫经验，提供抗疫援助。疫情在中国发生后，中国第一时间向世卫组织和全球科学界分享病毒基因序列信息；发布数版诊疗和防控方案，译成多语种与各国共享。疫情在全球多国肆虐时，中国派出医疗团队赴伊朗、伊拉克、意大利等多国协助开展疫情防控，举办100多场疫情防控经验交流会分享一线诊疗经验。如今，中国已向150多个国家和13个国际组织提供数以亿计的抗疫物资援助，向100多个国家特别是发展中国家提供了超过9亿剂新冠疫苗。中国对国际社会投桃报李，为团结抗疫持续注入强劲动力。

“通过此次疫情，我们更深刻感受到，任何一个国家都无法独善其身，构建人类命运共同体才是应对全球危机的正确选择。”英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说。

“新冠肺炎疫情是对全球卫生治理体系的一次集中检验。疫情给全人类一个重要启示：唯有团结起来，携手合作，才能有力抗击疫情。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽接受本报记者采访时表示，“经历这次全球公共卫生危机，人类命运共同体理念的进步性和前瞻性更加突显，理念内涵更加深入人心。”

与时俱进 丰富内涵

自人类命运共同体理念提出以来，中国始终用行动诠释理念内涵，丰富理念肌理。

2013年3月，中国国家主席习近平在俄罗斯莫斯科国际关系学院发表重要演讲，呼吁国际社会树立“你中有我、我中有你”的命运共同体意识。2017年1月，在日内瓦万国宫，习近平就这一理念作出进一步阐释：构建人类命运共同体，建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。2017年2月，构建人类命运共同体理念首次写入联合国决议，随后被陆续写入联合国大会、安理会、人权理事会及相关国际组织重要文件，得到国际社会广泛认同。

“人类命运共同体理念是中国外交进入新时代的标志性理念。”阮宗泽表示，随着全球化日益加深，世界各国的前途命运前所未有地联系起来，构成休戚与共的整体，人类命运共同体理念是顺应时代发展提出的先进理念，反映了中国对时代发展变化的最新回应。

“中国将在未来3年内再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。”“中国支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产。”5月21日，习近平在全球健康峰会上发表题为《携手共建人类卫生健康共同体》的重要讲话，站在为人类谋健康、为世界谋发展的高度提出推进国际抗疫合作的主张，宣布支持全球抗疫合作的举措。自2020年3月习近平致电法国总统马克龙时首次提出“打造人类卫生健康共同体”以来，习近平先后出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会等10余场多边峰会，深刻阐述人类卫生健康共同体理念，宣布一系列重大倡议和举措。

“中国提出构建人类卫生健康共同体，是在疫情不断蔓延的情况下，对人类命运共同体理念在卫生健康领域更加精确、更符合当下发展要义的重要补充。中国将公共卫生问题放在构建人类命运共同体的时代命题下进行阐释，凸显了全球共同应对公共卫生领域非传统挑战的重要性。”中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文接受本报记者采访时表示。

中国智慧 凝聚共识

日前，以“深化经贸合作，共建‘一带一路’”为主题的第五届中阿博览会在宁夏银川成功举办，展会线上总访问量突破1000万人次，展会期间签约成果达277个，计划投资和贸易总额1566.7亿元。中国与阿拉伯国家跨越山海的友好之约结下累累硕果。

“中国不仅谋求自身发展，还通过‘一带一路’倡议和推动构建人类命运共同体，打造未来国际合作和经济发展的新愿景。”正如联合国开发计划署署长施泰纳所说，以“一带一路”为载体的经贸合作，正为全球经济复苏注入源源不断的动力。

迄今，“一带一路”倡议已成为当今世界范围最广、规模最大的国际合作平台。疫情期间，中国与“一带一路”国家加强疫苗援助、贸易、联合生产等合作，与相关国家达成了总量7.75亿剂疫苗和原液的合作共识，今年全年中国将努力向全球提供20亿剂疫苗；中巴经济走廊建设高质量推进，中老铁路、雅万高铁、中泰铁路、匈塞铁路建设顺利推进；中欧班列今年上半年再次逆势增长；中国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资持续增长……“一带一路”正成为名副其实的健康之路、复苏之路、增长之路。正如法国前总理拉法兰所言：“当前疫情仍在全球蔓延，各国需要取得共识，动员一切可以动员的力量，为人类健康和可持续发展制定综合规划。共建‘一带一路’正是助力经济社会发展、增进人类健康福祉的重要倡议。”

阮宗泽表示，“一带一路”倡议是中国推动构建人类命运共同体的实践平台。随着“一带一路”倡议国际影响力不断扩大，国际社会对人类命运共同体理念的认同度也在不断提升。

“疫情发生以来，中国始终践行人类命运共同体理念，为全球抗疫和经济复苏作出巨大贡献。从提高抗疫物资生产产能，到继续推进在多国的合作建设项目，中国的切实行动得到国际社会认可。”王文认为，人类正面临“世界怎么了，我们怎么办”的时代之问，全球抗疫仍面临诸多分歧和挑战。对此，中国给出了答案：人类卫生健康共同体理念，为世界各国寻求合作“最大公约数”提供思想基础和理论根源，为全球走出抗疫现实困境提振信心。